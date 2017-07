Okparaebo tar friidrett-pause

Lørdag bommet Ezinne Okparaebo (29) på VM-kravet. Søndag opplyser hun om at en pause venter.

– Jeg har deltatt på samtlige senior mesterskap siden jeg var 20 år og i år var det bare ikke meningen. Jeg gleder meg nå til en liten pause for å finne tilbake til gleden, finne ut hva jeg ønsker videre og bruke tid med de jeg er glad i og gjøre andre ting som jeg finner glede i, skriver Okparaebo på egne nettsider.

Lørdag var hun nødt til å løpe 100 meter på under 11,26, men 29-åringen kom syv hundredeler for sent i mål på et stevne i engelske Loughborough. Det var siste mulighet for å kvalifisere seg for VM i London i august.

Det kan fortsatt komme en invitasjon om VM-deltagelse fra Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), men Okparaebo vil eventuelt uansett ikke takke ja til det. Det norske forbundet måtte også godkjent dette først.

– I går var siste muligheten for å ta VM kravet, og det gikk dessverre ikke. Jeg ønsker kun å dra ved å ha klart kravet og når dette ikke gikk så tok både jeg og trener en beslutning der og da om at VM får gå i år uten meg, skriver Okparaebo.

Hun ønsker også å takke familie og folk rundt henne. Sprinteren hevder hun også vil komme tilbake bedre enn før:

– Det er ikke alltid man ser det når man står midt i det, men jeg har troen på at det er en mening med alt. Du skal aldri avskrive Ezinne, kommer sterkere tilbake!

Bul IL-utøveren trenes av britiske Jonas Dodoo. De siste ni årene har Okparaebo deltatt i alle de store mesterskapene.

Okparaebo har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser søndag ettermiddag.

