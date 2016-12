Ezinne Okparaebo vrakes fra landslaget

Ezinne Okparaebo (28) vil etter det VG har grunn til å tro ikke være blant de uttatte når friidrettsforbundets nye toppidrettssjef Håvard Tjørhom presenterer landslaget sitt foran VM-sesongen 2017 onsdag formiddag.

– Ingen kommentar, svarer friidrettssjefen på spørsmål om Okparaebo med hensyn til uttaket klokken 10.00 onsdag.

Norges raskeste kvinne mislyktes i Rio-OL i høst. Nå har Okparaebo flyttet sin treningsbase til London. Hun vil satse frem mot Tokyo-OL 2020, men kommende sesong blir det uten at hun er på friidrettsforbundets elitelag.

Det vil si landslaget.

Satser mot Tokyo



Årsaken til vrakingen skal blant annet være at friidrettsforbundets nye toppidrettssjef, tidligere alpinsjef Håvard Tjørhom, ønsker en tettere oppfølging av landslagsutøverne, og at forbundet «vil se frem mot» Tokyo-OL om fire år – da Okparaebo vil ha fylt 32 år.

Dårligere og dårligere Olympiatoppens tilskudd til friidrettsforbundet de siste 6 årene (utøverstipender/prosjektmidler): 2010–3.050.000

2011–2.815.000 2012–2.942.500 *

2013–2.790.000

2014–2.670.000 2015 – 2 320 000 (pluss 150 000 til funksjonshemmede). 2016 – 2.937.000 * * OL-år ga høyeste overføringer etter toppåret 2010



Forbundet vil etter all sannsynlighet satse på relativt unge utøvere som Karsten Warholm, Karoline Bjerkeli Grøvdal, Amalie Iuel, Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Nadia Akpana Assa, Sven Martin Skagestad og Isabelle Pedersen.

I tillegg skal forbundet ha fått penger til å satse på en liten gruppe spesielt unge utøvere, blant andre to unge kvinnelige spydkastere.

Etter det VG erfarer er Okparebo heller ikke på listen over utøvere som friidrettsforbundet mener bør ha toppidrettsstipend fra Olympiatoppen i 2017.

Ndure også ute



Okparaebo fikk ikke stipend fra Idrettsforbundets toppidrettsorgan i VM-sesongen 2015. Da søkte imidlertid forbundet om stipend for Norges raskeste kvinne.

– Vi er misfornøyd. Dette svekker våre «muskler» når det gjelder satsingen på toppidretten, sa generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Fri-idrettsforbund for to år siden.

Siste sesong fikk Ezinne Okparaebo B-stipend (70.000 kroner) fra Olympiatoppen. Åtte andre friidrettsutøvere mottok også Olympiatoppens stipend i OL-sesongen 2016.

Norges raskeste mann, Jaysuma Saidy Ndure, ble vraket fra Olympiatoppens stipendordning i 2015 og 2016. Ndure er heller ikke blant de uttatte på friidrettsforbundets landslag for 2017, selv om han nå skal være skadefri og er på treningsleir i utlandet for å forberede seg til neste sesong.

Mellomdistanseløper Ingvill Måkestad Bovim, som ikke klarte å kvalifisere seg til OL, er en annen av veteranene som ikke lenger er med i friidrettsforbundets elitesatsing foran 2017-sesongen.

PS! Norges friidrettsforbund har vedtatt en budsjettramme på 38,2 millioner for 2017, med et budsjettert negativt årsresultat på 750.000 kroner. I vedtaket heter det at toppidrettssatsingen er skjermet fra kutt.