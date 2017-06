Ville trikse med dopingprøve – jobber på Bislett i kveld

Friidrettsutøvere med alvorlige dopingdommer er erklært uønsket under Bislett Games. Men på indre bane jobber Maurie Plant med arrangørens velsignelse.

I 1986 ba han friidrettsutøveren Jane Flemming om å tisse på et glass for en annen utøver – Sue Howland – som var plukket ut til dopingkontroll.

Plant var australsk friidrettsleder den gangen, og fikk panikk da han skjønte at dopede Howland måtte la seg teste. Målet var å bytte urinprøve, slik at Howland ikke ble avslørt.

Maurie Plant påstår at han tok til vettet før dette faktisk skjedde, og at han helte ut den rene urinprøven. Senere ble episoden gransket inngående av et utvalg ledet av en senator i Australia. Mer om akkurat det senere.

Sue Howlands dopingprøve slo aldri positivt ut under det aktuelle stevnet i Belfast for 31 år siden. Bare ett år senere gikk det derimot dårligere samme sted: Den australske spydkasteren testet positivt på steroider, og ble utestengt fra all friidrett i to år.

– Angrer oppriktig



– Jeg angrer oppriktig på feilvurderingen jeg gjorde, men som senere undersøkelser har vist, så var det ikke noe mer enn nettopp det. Siden den gang har jeg måtte forklare meg om episoden til arbeidsgivere (som BBC og Nine Network i Australia), og til ulike sportsledere. Forklaringen har alltid blitt akseptert, skriver Plant til VG.

Han har hatt et arbeidsforhold til Bislett Games i over 20 år, opplyser han. I år er han leid inn for å være såkalt «athletes liason». Det er et bindeledd mellom arrangøren og utøverne, samt deres trenere og managere.

INNRØMMET JUKS: Sue Howland var blant verdens beste spydkastere på 80-tallet. Hun innrømmet imidlertid dopingbruk etter å ha blitt avslørt for steroidbruk under et stevne i Belfast i 1987. Foto: ABC Australia.

Det er kanskje ikke så rart: For Maurie Plant er en svært sentral figur i internasjonal friidrett. Han kjenner «alle», forteller kilder til VG.

Plant kjenner også Svein Arne Hansen, og var tett på den kontroversielle engelske promoteren Andy Norman gjennom mange år. Norman var i en årrekke blant friidrettens aller mektigste. Hansen eide på sin side privat et selskap sammen med Normans kone på 80-tallet.

Svein Arne Hansen var Bislett-sjef på tidspunktet da den aktuelle episoden fant sted i Nord-Irland. I mai avslørte VG hvordan Hansen på 80-tallet skrøt av at han hadde tisset på glass for en utøver, slik at utøveren ikke skulle avgi en positiv dopingprøve.

I dag hevder Hansen, styremedlem i IAAF, at dette bare var «prat», og at han aldri faktisk gjorde dette.

Bislett Games flagger høyt at de ikke inviterer idrettsutøvere som har alvorlige dopingdommer på CV-en sin, selv om dette er historier som går mange år tilbake i tid.

VG har stilt Bislettalliansen en rekke spørsmål i forbindelse med denne saken. Ett av dem er hvorvidt det er dobbeltmoralsk å nekte utøvere med dopingdommer å delta i Bislett Games, samtidig som man betaler en ansatt som selv har en kontroversiell historie i bagasjen.

Daglig leder Rune Stenersen svarte samlet på spørsmålene, og innledet med at Plant er klarert av IAAF Athletics committee:

GRANSKET AUSTRALSK DOPINGBRUK: Tidligere senator John Black ledet kommisjonen som så nærmere på flere saker i australsk friidrett, deriblant episoden som involverte Maurie Plant. Foto: ABC Australia

«Selv om Plant ikke er ansatt hos oss, men er innleid konsulent, ønsker vi ikke uttale oss om personalmessige forhold i media. Vi har fått kopi av Plant sin redegjørelse sendt til VG. Vi vil behandle denne internt i Bislett Alliansen på en ryddig måte. Det er ingen ting ved VG sine spørsmål eller Plant sin redegjørelse som tilsier at vi vil endre på Plant sin rolle som konsulent under årets stevne. Utover dette ønsker vi ikke å utale oss om denne saken» skriver Stenersen.

Vi skrur klokken tilbake til 30. juni 1986:

Spydkasteren Sue Howland skal ifølge et vitne i en granskningsrapport VG har tilgang på, ha uttrykt motvilje mot å delta i friidrettsstevnet i Belfast. Årsaken var at det ble gjennomført dopingprøver der.

Men da hun skal ha fått løfter om at hun ikke skulle bli plukket ut til testing, gikk hun likevel med på å reise. Overraskelsen var derfor stor da en IAAF-delegat insisterte på at hun likevel skulle testes etter å ha levert karrierebeste med et kast på 69,80 meter.

Friidrettsutøveren Jane Flemming vitnet foran et videokamera da episoden deretter ble gransket av sentator John Black i 1989:

«Mr. Plant kom bort til meg og spurte om jeg kunne tisse i en flaske for Sue Howland siden hun hadde blitt plukket ut til testing. Han ga meg en drikkeflaske. Jeg dro av gårde og tisset, og så ble flasken tilsynelatende gitt videre som Sue Howlands dopingprøve» fortalte hun.

Maurie Plant sier i rapporten at han var uerfaren og fikk antydning til panikk da landskvinnen Howland ble plukket ut til en dopingtest:

SKRØT AV Å HA AVGITT URINPRØVE FOR UTØVER: Men tidligere Bislett-general Svein Arne Hansen hevder nå det bare var prat, ikke handling. Foto: Tore Kristiansen , VG

«Jeg hadde hørt rykter om Howland og doping, og jeg var ikke sikker på hvordan jeg skulle takle situasjonen. En ryggmargsrefleks gjorde at jeg, som var bekymret for en deltaker på det australske laget, gjorde en grov feilvurdering».

Lenger ned i forklaringen forklarer han seg om hva som angivelig skjedde etter at han hadde hentet urin på flaske fra Flemming:

«I det jeg gikk over banen for å møte Sue Howland og IAAF-delegaten, så begynte jeg å tenke på det jeg gjorde. Her gikk jeg, en person med ansvar og ambisjoner innen idretten, og bar på en beholder med en annen persons urin. Jo mer jeg tenkte på det, jo dummere følte jeg meg. Før jeg møtte utøveren og delegaten, helte jeg ut urinen i et offentlig toalett».

– Aldri vært utestengt



Sue Howland hevdet selv overfor granskningskomiteen at hun avga sin egen dopingprøve, og at det ikke ville vært mulig å gjennomføre et bytte denne kvelden.

I granskningsrapporten kommer det frem at Maurie Plant aldri fortalte Jane Flemming at urinen hun avga for en annen utøver, aldri skal ha blitt benyttet. Det til tross for at de to anså seg for å være gode venner.

Granskerne lot seg heller ikke imponere av forklaringen til Plant, som altså jobber for Bislettalliansen under kveldens stevne i Oslo:

«Plants erkjennelse av en ‘potensiell’ feilvurdering reflekterer ikke fullt ut involveringen hans eller alvoret i episoden» heter det.

Granskningskomiteen fikk 12. mars 1990 innsyn i et brev sendt fra det australske friidrettsforbundet, der det sto følgende:

DELTOK IKKE PÅ BISLETT GAMES: Sue Howland deltok ikke på Bislett Games i 1987, men derimot på et stevne på Jessheim. Senere samme år testet hun positivt på anabole steroider. Foto: ABC Australia

«Plant erkjenner en potensiell feilvurdering, og det har blitt avtalt at han ikke vil bli vurdert til fremtidige lederroller i det australske laget».

Siden den gang har imidlertid Plant jobbet både med australske friidrettsutøvere, IAAF, BBC og alle de store friidrettsstevnene i Europa.

– Det var ingen enighet i 1989 som tilsa at jeg skulle bryte alle bånd med australsk friidrett eller noe slikt. Da Black-rapporten kom informerte jeg det australske forbundet om at jeg ville stå fast ved valget fra 1987 om å ikke jakte jobber på landslaget i fremtiden. Selv om forbundet mente at det ikke var nødvendig fremover, så har jeg valgt å gjøre det sånn likevel, skriver Plant til VG.

Han skriver at episoden i Belfast er vurdert av en rekke forskjellige instanser, også helt nylig:

– Jeg er ikke, og har aldri vært, utestengt eller blitt funnet uegnet til å delta innen friidretten eller noen andre idretter av mitt eget forbund, IAAF eller andre. Saken du refererer til fra 80-tallet har blitt tatt opp av andre også, og blitt grundig vurdert av IAAF, det australske forbundet, det britiske forbundet og Black-utvalget.

Ifølge Plant så etikkutvalget til IAAF på saken så sent som i fjor.

OMFATTENDE RAPPORT: Saken om Maurie Plant og Sue Howland er nøye gjennomgått i denne australske rapporten, ført i pennen av senator John Black. Faksimile: Drugs in Sport, 1989

– IAAF så på min rolle i lys av spørsmål som du også stiller, og fant ingen problemer med at jeg fortsetter med mine ulike roller, skriver australieren til VG.

I boken «Running Scared», skrevet av de britiske journalistene Steven Downes og Duncan Mackay i 1996, beskrives fire metoder Grand Prix-stevner brukte for å unngå positive dopingprøver på 80-tallet:

1. Avtale på forhånd hvilke sluttplasseringer som skulle tas ut til dopingkontroll.

2. Ikke analysere dopingprøvene til store trekkplaster som truet med å trekke seg hvis de ble dopingtestet.

3. Kun test av utøvere de visste var rene.

4. De byttet urinprøver.

Disse fire metodene går også igjen i de historiene VG har blitt fortalt av flere kilder det siste året.

Nå senest knyttet til Maurie Plant.