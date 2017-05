Vil slette uslåelige rekorder

Florence Griffith-Joyner «uslåelige» tider på 100 og 200 meter er blant flere verdensrekorder som kan bli slettet etter IAAF-president Sebastian Coes ja til et forslag om oppsiktsvekkende regelendringer i friidretten.

Det er president Svein Arne Hansen i det europeiske friidrettsforbundet som står bak forslaget. Det ble diskutert blant sjefene i det europeiske friidrettsforbundet sist helg. Presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF), Sebastian Coe, var til stede under møtet og ga umiddelbare støtte til forslaget.

BAK FORSLAGET: Svein Arne Hansen, president i det europeiske friidrettsforbundet. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Jeg liker det fordi det understreker at vi må få på plass dopingkontroller og systemer som er mer robuste enn det de var for 15 eller 10 år siden. Det vil være utøvere, nåværende rekordholder, som mener at vi vil frata dem noe. Men jeg mener dette er et skritt i riktig retning, og at det vil gi oss en sjanse til å gjenvinne tillit på dette området, sier Sebastian Coe til EME News.

Regelendingene vil angivelig revolusjonere den dopingbelastede sporten og føre til omskriving av historie og rekordbøkene. IAAF kan vedta forslaget allerede i juli og gjøre det gjeldende i løpet av de 12 neste månedene.

Seks dopingtester



– Det vi foreslår er revolusjonerende. Ikke bare fordi de fleste verdens og europeiske rekordene kommer til å bli endret, men også fordi vi ønsker å heve standardene for hvordan rekordene blir satt slik at alle kan være sikre på at det skjer på en rettferdig måte, sier Svein Arne Hansen ifølge internasjonale nyhetsbyråer.

For å få godkjent en verdensrekord må nå utøveren - hvis forslaget blir vedtatt av det internasjonale friidrettsforbundet IAAF - ha blitt dopingtestet rundt seks ganger rett i forkant av rekordløpet, hoppet eller kastet. Dopingprøven avlagt etter at rekorden ble satt, må i tillegg være tilgjengelig for re-testing i ettertid (10 år i henhold til gjeldende regel).

Og den må være satt i på forhånd godkjente internasjonale stevner.

Det internasjonale friidrettsforbundet har oppbevart dopingprøver tatt fra 2005 og frem til i dag. Den siste tiden har re-testing av prøver i regi av IOC fra OL 2008 og 2012 avslørt over hundre juksemakere, en god del av dem er friidrettsutøvere. Det er også foretatt re-testing av prøver fra friidretts-VM i denne tidsperioden.

Sterke reaksjoner



Regelendringen vil imidlertid antakelig få store konsekvenser for kjente friidrettsutøvere, fordi deres verdensrekorder ble satt før 2005 - og de dermed ikke oppfyller kravene til å få dem godkjent som verdensrekorder.

Britiske The Guardian skriver at britiske Paula Radcliffe risikerer å få slettet sin verdensrekord i maraton fra 2003, mens marokkanske Hicham El Guerrouj (42) kan komme til å oppleve at hans verdensrekord på 1500 meter fra 1998 blir fjernet.

Radcliffe og briten Jonathan Edwards - som satte sin gjeldende verdensrekord i tresteg i 1995 - har reagert svært negativt på forslaget til å endre reglene.

De mener at de - enda en gang - må lide og blir satt i skammekroken som følge av at andre utøvere har jukset. De stiller også spørsmål ved om en verdensrekord satt i 2015 nødvendigvis er mye «renere» enn en som ble satt for 20 tidligere.

Avdøde Florence Griffith-Joyner (født 1959/død 1998) er innehaver av verdensrekordene på 100 og 200 meter. Amerikaneren løp på 10,49 under det amerikanske mesterskapet i 1988 og 21,34 i OL-finalen samme år. Verdensrekordene har siden blitt ansett som uslåelige, og Griffith-Joyner er blitt anklaget for dopingbruk.

Hun testet aldri positivt.

PS! Usain Bolts (30) verdensrekorder på 100 og 200 meter vil ikke bli berørt hvis de nye reglene blir vedtatt av IAAF. Jamaicaneren løp på 9,58 og 19,19 i friidretts-VM i Berlin 2009.