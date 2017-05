Sjöberg hevder utøvere fikk 500–1000 dollar per avgitte dopingprøve

Høydehopphelten Patrik Sjöberg (52) står ved flere av dopinganklagene mot Svein Arne Hansen, og avslører summene han mener å ha fått for å avgi dopingprøver.

– Vi fikk 500 til 1000 dollar, sier Sjöberg til Aftonbladet fredag ettermiddag.

Dagen før gikk den tidligere svenske friidrettsprofilen i strupen på Svein Arne Hansen, nåværende president i Det europeiske friidrettsforbundet:

Sjöberg hevder at rene utøvere fikk penger for å avgi dopingprøver, for å la dopede utøvere slippe «å tisse i glasset», og at det var stevnearrangørene som hadde regien.

Hansen var sjef for det tradisjonsrike Bislett Games på midten av 80-tallet, og Sjöberg hevder at Hansen må ha visst om denne praksisen. Hansen truet i går med å saksøke Sjöberg etter uttalelsene.

Bakteppet for svenskens anklager er forslaget Svein Arne Hansen og Det europeiske friidrettsforbundet nylig lanserte, om å slette gamle europeiske friidrettsrekorder. Dette vil ramme Sjöberg, som har Europa-rekord i høyde.

– Kan ikke komme som en overraskelse på ham

Prisene Sjöberg mener han og utøverne fikk for dopingtestene, 500 og 1000 dollar, vil etter dagens kurs tilsvare mellom cirka 10- og 20.000 norske kroner. Prisen er da justert etter konsumprisindeksen fra 1985.

Sjöberg sier ikke at han får penger direkte fra Svein Arne Hansen i forbindelse med Bislett Games, men forteller følgende til Aftonbladet:

– Hvis han sier at han ikke har sagt det eller gjort den dealen med meg, så kan han kanskje si det. Men jeg kan si at det forekom veldig ofte når man konkurrerte i Europa. Hansen var en av de store arrangørene, så det her kan ikke komme som en overraskelse på ham, sier Sjöberg.

Svein Arne Hansen er kjent med de nye uttalelsene til Sjöberg og sier til VG fredag ettermiddag at han ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Saken er overlatt til min og Det europeiske friidrettsforbundets advokat, sier Hansen.

Torsdag svarte han følgende på Sjöbergs anklager:

– Det absolutt mest usaklige jeg har opplevd. Jeg vil selvsagt ikke ha dette på meg. Vi har advokater både i Norge og Sveits. Jeg vil kjøre denne saken rettslig om han ikke trekker uttalelsene tilbake, sier Svein Arne Hansen.

Til Sveriges Radio sa han:

– Han får komme med noen bevis. Vi har jobbet for en ren idrett i alle år. Jeg har aldri beskyldt Patrik for å være dopet og aldri bedt ham om å stille opp på en dopingtest. Dette syns jeg var fryktelige beskyldninger.

– Det var ikke i mitt miljø

Trine Hattestad tok OL-gull i spyd i 2000. Hun mottok Bislettmedaljen i 1987, året etter fikk Patrik Sjöberg den samme utmerkelsen. Hun forteller hun aldri ble tilbudt penger for å avlegge dopingprøve.

– Jeg ble aldri spurt om noe sånt. Det var ikke i mitt miljø, sier Trine Hattestad til VG.

– Kjente du Sjöberg godt?

– Jeg kjente ham som en del andre i miljøet, svarer Hattestad.

– Mener du at Sjøgren er troverdig? Stoler du på det han sier?

– Det har vært en del rart rundt ham, men det kan godt hende han har vært oppi noe som dette, svarer Hattestad.