Sammenligner svensk dopingsak med Norges bruk av astmamedisin

Sveriges VM-gullvinner Abeba Aregawi (26) kan få lov til å løpe for landslaget igjen etter en dopingsak tidligere i år. Men sjefen for Sveriges OL-komité er kritisk til hennes holdninger og sammenligner dem med Norges bruk av astmamedisin.

– Det er noe vi har tatt avstand fra og som er etisk og medisinsk feil, sier Peter Reinebo til Sportbladet.se med tanke på bruken av astmamedisin blant norske langrennsløpere – og dopingsaken som har plaget svenskene i snart ett år.

Han er «verksamhetschef» i Sveriges olympiske komité, SOK. Det vil si at Reinebo bestemmer hvilke OL-aktuelle utøvere som skal få motta økonomisk støtte fra SOK, og til syvende og sist få lov til å delta i OL.

– Hensikten (hennes) har vært å forbedre sin prestasjon ved å medisinere seg med hjertemedisin. Jeg kan synes synd på Aregawi fordi det er mulig at hun er villedet og at det er snakk om misforståelser på grunn av språket, sier Peter Reinebo i Sveriges olympiske komité.

– Helt uakseptabelt



– Jeg kan ha forståelse for situasjonen, men jeg har ingen forståelse for oppførselen da hun i 2015 tygde meldonium. Det er helt uakseptabelt og derfor er det ikke selvsagt at vi vil satse på henne, tilføyer SOK-sjefen.

Friidrettsutøveren Abeba Aregawi, som har vunnet to VM-gull på 1500 meter (ute 2013 og inne 2014), avla positiv dopingprøve av omstridte meldonium i begynnelsen av 2016. Saken ble kjent 29. februar.

Hjertemedisinen kom på forbudslisten til det internasjonale antidopingbyrået WADA 1. januar, men Aregawi slapp en utestengelsesdom. Årsaken er at ekspertene er uenige om hvor lenge det tidligere tillatte stoffet «sitter» i kroppen.

Dette er meldonium: * Stoffet produseres i Latvia og brukes til å behandle hjertesykdommer. Medisinen er ikke godkjent i USA. * Stoffet bedrer blodsirkulasjonen, noe som påvirker prestasjon og restitusjonstid. * Verdens Antidopingbyrå (WADA) flyttet fra årsskiftet stoffet fra «overvåkes» til «forbudt» på grunn av bevis som viste at utøvere brukte det for å bedre prestasjonen. Kilder: Reuters, NTB.

Det svenske friidrettsforbundet har imidlertid suspendert Aregawi og krevd at hun gjennomfører antidopingkurs før hun kan gjøre comeback på Sveriges friidrettslandslag. Hun er også pålagt å forholde seg til den svenske landslagslegen som medisinsk rådgiver.

Takler ikke presset



Aregawi, opprinnelig fra Etiopia, har nå oppfylt kravene. Det svenske friidrettsforbundets styre vil neste måned avgjøre hvor vidt hun skal tas inn i varmen igjen.

Karin Torneklint er sportssjef i det svenske friidrettsforbundet. Hun mener, i motsetning til Reinebo i SOK, at Abeba Aregawi har tatt klar avstand fra «det som skjedde». Aregawi skal i et brev ha lovet at hun aldri skal ta et forbudt stoff eller noe som hun ikke vet hva er.

– Hun er virkelig blitt straffet for det som er hendt og hun har det fortsatt ikke bra. Hun kan ikke trene så mye, fordi kroppen hennes ikke takler denne pressede situasjonen, sier Karin Torneklint til Sportbladet.se.