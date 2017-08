Russlands nye friidrettspresident Dmitri Shlyakthin innrømmer at han ble sjokkert da han forsto omfanget av doping blant sine egne utøvere.

Dmitri Shlyakthin la seg fullstendig flat da han talte til kongressen - det vil si alle medlemsnasjonene i det internasjonale friidrettsforbundet - i London torsdag.

– På vegne av det nye lederskapet i Russlands friidrettsforbund, vil jeg først og fremst be alle utøverne som er frastjålet sine seirer på uærlig vis om unnskyldning. Nå har imidlertid sannheten seiret og rene utøvere skal vite at vi verdsetter deres arbeid og seirer, slik at friidretten blir ren og alle triumfer er fortjent, sa Dmitri Shlyakthin.

Korrupsjon og utpressing

Og han fortsatte:

– For å være ærlig. Da jeg satte meg inn i situasjonen som hadde utviklet seg i Russland de siste årene, ble jeg sjokkert. Over bruken av doping blant utøvere, hemmeligholdet av resultatene fra dopingtester, korrupsjonen og utpressingen begått av det tidligere lederskapet i Russlands friidrettsforbund og det internasjonale friidrettsforbundet.

Dmitri Shlyakthin ble innsatt som president i det russiske friidrettsforbundet for halvannet år siden. Noen måneder senere kom de såkalte McLaren-rapportene om omfattende juks i russisk idrett (flere enn tusen utøvere i 30 idretter).

Russiske idrettsledere og politikere har stort sett forsøkt å tilbakevise påstandene om systematisk doping og korrupsjon. Men det internasjonale friidrettsforbundet IAAF har siden november 2015 nektet russiske utøvere å delta i internasjonale mesterskap.

Et fåtall er imidlertid innvilget unntak. I friidretts-VM 4. til 13. august i London stiller 19 russere til start under nøytralt flagg.

Ikke bønnhørt

Dmitri Shlyakthins innrømmelser og unnskyldning ble oppfattet som et siste og nær desperat siste forsøk på å få IAAF til å avslutte utestengelsen av russiske utøvere. For tre dager siden offentliggjorde det russiske friidrettsforbundet utestenging av ytterligere seks utøver for brudd på dopingreglene.

– Suspensjonen av russiske utøvere fra alle internasjonale konkurranser var en streng beslutning. Men vi godtok den, fordi vi forsto at et slikt tiltak var uunngåelig og nødvendig for å få slutt på doping og korrupsjon. Jeg vil be om unnskyldning overfor alle utøvere som er blitt frastjålet gull og sølvmedaljer, gjentok han.

– Dette vil aldri skje igjen, sa den nye russiske friidrettspresidenten fra talerstolen.

Bønnen om umiddelbar tilgivelse ble ikke hørt.

Et klart flertall blant IAAFs over 200 medlemsnasjoner stemte for fortsatt utelukkelse av russiske utøvere. Det gjorde de etter at Rune Andersen, nordmannen som leder IAAFs «Taskforce» rettet mot Russland, hadde fortalt dem at russerne ennå ikke er rene nok til å bli tatt inn i varmen.

Hele 166 medlemsnasjoner støttet Rune Andersens anbefalingen om å opprettholde utestengelsen. 21 nasjoner stemte for å gi Russland klarsignal, mens noen få nasjoner lot være å avgi sin stemme i den åpne avstemningen.

Bolt: Kan ikke bli verre

Jamaica er en av nasjonene - i tillegg til blant andre Nord-Korea, Syria og Nigeria - som mener at Russland bør få lov til å komme tilbake på banen. For fire dager siden uttalte Usain Bolt (fra Jamaica) at «det kan ikke bli verre enn det» på spørsmål om dopingen i Russland.

– Friidretten vil dø hvis vi ikke blir kvitt dopingen, sa verdens raskeste mann.

Friidretts-VM i London er Bolts siste internasjonale mesterskap. Finalen på 100 meter går lørdag kveld. Bolt skal ikke løpe 200 meter, men vil avslutte karrieren med 4 x 100 meter for Jamaica på mesterskapets nest siste dag.