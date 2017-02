Russisk idrettsminister slakter egne doptrenere

Russlands visestatsminister Vitalij Mutko går hardt ut mot landets friidrettstrenere som han mener ikke greier å jobbe uten bruk av doping.

– De vet ikke hvordan de skal opptre uten bruk av doping. Kanskje er det på tide at de trekker seg tilbake, sier Mutko, i et intervju gjengitt av NTB.

Den krasse kritikken kommer dagen etter at det ble kjent at Russland ikke får delta i friidretts-VM i London.

På tross av Mutkos siste uttalelse kan ikke russerne regne med å være tilbake i det gode selskap før tidligst november. Det er nemlig først da landets antidopingorgan RUSADA angivelig skal være funksjonsdyktig igjen.

– Mye arbeid er gjort i antidopingens tjeneste de siste årene, men det gjenstår fortsatt mye. Det er det vi har fått høre fra IAAF, sier Mutko.

Suspensjonen mot Russland opprettholdes av det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF). Heller ikke i Rio-OL fikk Russland delta etter det McLaren-rapporten definerer som en systematisk og statsstyrt doping.

1000 involvert

I McLaren-rapporten kommer det blant annet frem at over 1000 utøvere i mer enn 30 idretter har benyttet seg av et statsstøttet russisk dopingprogram. Dopingen pågikk mellom 2011 og 2015, deriblant under London-OL i 2012 og vinter-OL i russiske Sotsji i 2014.

15 russiske medaljevinnere fra London-OL og 12 fra Sotsji-OL var involvert i dopingprogrammet.

Dopinglaboratoriet i Moskva jobbet under et statskontrollert regime og fikk positive prøver til å forsvinne.

Dersom russiske utøvere ønsker å delta i VM i London må det bli under nøytrale flagg.