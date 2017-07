Påstått lekkasje: Henrik Ingebrigtsen har vært dopingmistenkt av IAAF

Den norske friidrettsutøveren Henrik Ingebrigtsen (26) skal ha stått på en liste over 46 utøvere som Det internasjonale friidrettsforbundet mistenkte for å bruke doping.

Det viser angivelige IAAF-dokumenter som den russiske hackergruppen Fancy Bears slapp i går.

VG sitter på dokumentene der Henrik Ingebrigtsen får merkelappene «Sannsynligvis dopet» og to ganger «Blodpasset mistenkelig, mer informasjon kreves».

Dokumentene stammer tilsynelatende fra våren 2016.

Nordmannen har aldri testet positivt på et forbudt stoff. Listen som er lekket ut av russiske hackere er heller ingen liste som fastslår at han er dopet. Den indikerer bare at de interne varslingslampene i IAAF begynte å lyse på grunn av blodverdiene til 26-åringen.

Trolig er det programvare som automatisk har «flagget» verdiene til Ingebrigtsen, og som gjør at dopingjegerne har fulgt opp ham og de andre på listen.

– Liker det ikke



– Vi har i lang tid mistenkt at Henrik står på en liste hos IAAF. Det har vært mye testing. Noen ganger har han løpt mot nesten utelukkende afrikanere, og likevel vært den eneste som ble testet etterpå. Det syntes vi var påfallende, sier pappa og trener Gjert Ingebrigtsen til VG.

Han hadde nettopp snakket med sønnen da VG ringte torsdag morgen. Henrik Ingebrigtsen har ikke noe å melde i sakens anledning, sier faren.

Eldstebror Ingebrigtsen har heller ikke svart på VGs henvendelser siden sent i går kveld.

– Hva synes han om at dette blir kjent?

– Han liker ikke å bli mistenkeliggjort.

VG har konfrontert friidrettspresident Ketil Tømmernes med materialet.

– Dette er ekstremt personsensitiv informasjon, og vi vil ikke uttale oss om det nå, sier han.

Mo Farah på listen



På oversikten som har lekket ut, men som ikke er verifisert som ekte av IAAF, står også den britiske stjernen Mo Farrah.

Et annet skjema, også det fra våren 2016, virker å vise hvordan IAAFs dopingjegere har planer om å følge opp med testing av de mistenkte utøverne. Der står følgende anmerkning etter Farrah «Nå flagget som normal etter den siste prøven».

I samme kolonne scorer Henrik Ingebrigtsen «2» på en skala fra 1 til 3 på hvor høyt han prioriteres av dopingjegerne.

– Vi har brukt høydetrening systematisk i mange, mange år. Det er nettopp høye blodverdier vi er ute etter. Når man oppnår det, så blir man altså mistenkeliggjort. Det er spesielt, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

– I blodpasset ser man vel på variasjoner i blodverdiene, ikke bare på høye blodverdier?

– Svingningene hans er ikke så enorme, men han ligger jevnt over høyt. Når man måler over 17 i hemoglobin, så ringer gjerne alarmen, for det er det ikke mange som måler. Dette er nok genetisk, siden jeg også har målt over 17 i hemoglobin, sier pappa Ingebrigtsen.

– Har dere blitt varslet om at han har avgitt unormale blodverdier noen gang?

– Vi har ikke hørt noe som helst.

– Dette er en «mistenktliste», og ikke en «skyldig-liste». Er du likevel redd for hvordan dette vil tolkes av enkelte?

– Nei, jeg er ikke det, sier Gjert Ingebrigtsen.

Hacket i april



IAAF opplyser til VG at de undersøker hvorvidt skjemaene som nå presenteres er ekte. De tror materialet kan stamme fra et hackerangrep i april.

Et blodpass, som er bakgrunnen for den påståtte mistenkeliggjøringen av Ingebrigtsen, er en samling av blodverdier gitt av en utøver under dopingprøver. En «normalverdi» regnes ut på bakgrunn av flere avgitte prøver.

Deretter sammenliknes fremtidige prøver med denne individuelle normalverdien for utøveren.

Når det kommer unormale verdier – målt opp mot utøverens individuelle normalverdi – gir det grunnlag for å intensivere testing av den aktuelle utøveren. I ytterste konsekvens kan utøvere også felles på bakgrunn av blodverdier i blodpasset.

I fjor vår var det registrert 37 verdier på Henrik Ingebrigtsen, ifølge dokumentene Fancy Bears slapp i går.

Henrik Ingebrigtsen vant EM-gull i friidrett i 2012, og er en av landets største friidrettsutøvere. Også hans brødre Filip (23) og Jakob (16) er sentrale løpere på det norske landslaget.