OL-gullvinner slår tilbake mot nye dop-anklager

Langdistansekongen Mo Farah (33) - fire ganger OL-gullvinner - må enda en gang slå tilbake mot spekulasjoner om at han er involvert i en dopingsak.

– Det er dypt frustrerende at jeg må gi en uttalelse om dette. Jeg er en ren utøver og har aldri brutt regler når det gjelder stoffer, metoder eller doseringer og det er opprørerende at deler av media, på tross av fakta, fortsetter å forsøke å knytte meg til anklager om dopingmisbruk, skriver Mo Farah i sin uttalelse søndag formiddag.

OMSTRIDT: Alberto Salazar (i midten) jubler med sine utøvere, USAs Galen Rupp (t.v), og Mo Farah etter at de to vant gull og sølv på 5000 meter i friidretts-VM 2011. Foto: Jung Yeon-je , AFP

Årsaken er at Sunday Times har publisert materiale fra det amerikanske antidopingbyrået USADA som inneholder omtale av Alberto Salazars bruk av medisinske preparater.

Anerkjente BBC er en av flere britiske nyhetskanaler som omtaler saken søndag.

Sponset av Nike



Alberto Salazar er britiske Mo Farahs mangeårige trener. De har base i Oregon i USA. Salazar kan, ifølge dokumentene Sunday Times har fått fatt i, ha brutt antidopingreglene for medisinbruk - i den hensikt å forbedre «noen» utøveres prestasjoner.

Alberto Salazar, som også har oppdrag som konsulent for det britiske friidrettsforbundet, har vært under etterforskning i snart to år.

USADA sier i en uttalelse at de er i ferd med å utarbeide en rapport på bakgrunn av en anmeldelse fra en statlig lisensmyndighet.

Den gjelder en person som har bedrevet fysikalsk behandling av utøvere tilknyttet Alberto Salazars treningsprosjekt. Prosjektet er sponset av utstyrsprodusenten Nike.

Farah: Ikke noe galt



Ifølge The Sunday Times skal omstridte Alberto Salazar i sitt Nike Oregon Project ha benyttet ulovlige metoder for utøveres inntak av det lovlige middelet L-carnitine.

Han skal også, ifølge avisen, ha påført utøverne - inkludert Mo Farah - helserisiko. Det skal ha skjedd ved at Salazar skal ha brukt «potensielt skadelige reseptbelagte medisiner» for å øke deres testosteronnivå og å sørge for bedre restitusjon - uten at det var medisinsk nødvendig.

Alberto Salazar fastholder at medisinen er brukt i henhold til reglene til det internasjonale antidopingbyrået WADA.

Mo Farah hevder i sin uttalelse søndag at Sunday Times ikke har grunnlag for å involvere ham i «antydningene» om brudd på dopingreglene.

Farah mener det tvert imot «klart »fremgår av avisens sak at han ikke har gjort noe galt.

Dommer og jury - feil



– Som jeg har sagt mange ganger tidligere, må alle gjøre alt for å ha en ren idrett og det er fullstendig riktig at alle som bryter reglene skal bli straffet. Men dette må gjøres på skikkelig vis.

– Hvis USADA eller andre antidopingmyndigheter har bevis for regelbrudd, burde de offentliggjøre det og gå til aksjon - i stedet for å tillate media å være dommer og jury, skriver Mo Farah.