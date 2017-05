Norsk friidrettstopp sa han tisset for utøver

KJELLER (VG) Tidligere Bislett Games-sjef Svein Arne Hansen (71) skrøt av at han selv urinerte for å erstatte utøveres dopingprøver. Dette påstår to nye kilder helt uavhengig av hverandre. Ifølge Hansen var ikke uttalelsen seriøst ment.

Det er gått tre dager siden den svenske fri­idrettsprofilen Patrik Sjöberg gikk til angrep på den europeiske friidrettspresidenten, som ønsker å slette alle rekorder satt før 2005.

Sjöberg hevder at Hansen, som stevnearrangør, var med på å skjule doping på 80-tallet.

– Vi som han visste var rene fikk betalt for å gjennomføre dopingprøver. Han har mye å fortelle. Kanskje han skal la oss rene få beholde våre greier, sier Sjöberg, som overfor Aftonbladet hevder han fikk mellom 500 og 1000 dollar for «jobben».

Hansen svarte med trusler om søksmål: Han visste aldri hvem som ble plukket ut til dopingkontroller, hevdet han.

– En forvrengning

Ikke alle kjenner seg igjen i det bildet Hansen tegner av antidopingarbeidet i internasjonal friidrett på 80-tallet. En av dem er tidligere pressesjef på Bislett Games, Anne-Lise Hammer.

– Jeg kjenner meg igjen i Sjöbergs beskrivelse, ikke Svein Arnes. Han tegner et glansbilde som er feil. Det er en forvrenging av virkeligheten, sier hun.

Hammer lener seg over bordet i kantinen til Forsvarets forskningsinstitutt. Her jobber hun i dag som kommunikasjonssjef.

På midten av 80-tallet var hun journalist i Aftenposten, samtidig som hun jobbet som pressesjef for Bislett Games. Hun har også vært manager for sprinteren Linford Christie, samt skrevet boken «Dopingekspressen».

Det var først da den ble utgitt – i 1988 – at hun trakk seg ut av friidrettssirkuset. På det tidspunktet hevder hun å ha sett det meste.

– Er den fremstillingen Svein Arne Hansen gir om antidopingarbeidet ­under Bislett Games korrekt?

– Nei, den er ikke korrekt, mener Hammer.

TIDLIGERE BISLETT-PRESSESJEF: Anne-Lise Hammer, nå kommunikasjonsssjef i Forsvarets Forskningsinstitutt. Foto: , Anders K. Christiansen, VG

Hun forteller historier om utøvere som sto i kø utenfor kontorene til stevnearrangører over hele verden for å få utbetalt lønnen sin i kontanter. Om utøvere og managere som forhandlet om hvorvidt man kunne dopingtestes eller ikke.

– Alt var grunnlag for forhandling! Det viktigste var å få store navn som «solgte» billetter og ga inntekter til stevnet. Det var en kamp for å få beholde den statusen som utvalgt Grand Prix-stevne. Det viktige var: Færrest mulig skandaler, flest rekorder, størst mulig navn og fullsatte tribuner.

Hun pleiet selv mye kontakt med Svein Arne Hansen både før og etter 1985, da han tok over som Bislett-sjef. Før dette ble Hansen, ifølge Hammer, omtalt som «pengemannen». Han skal da, hevder den tidligere pressesjefen, ha hatt ansvaret for å reise verden rundt for å betale utøvere og managere.

Én episode skiller seg likevel ut:

– Jeg har selv hørt Svein Arne Hansen si at han urinerte på glass for utøvere i trøbbel, sier Hammer til VG.

Hun husker ikke hvor eller eksakt når dette skjedde. Men hun mener det var før 1985, da han overtok stafettpinnen som stevnesjef på Bislett etter Arne Haukvik.

Hammer er ikke den eneste som hevder å ha hørt en slik historie fra Svein Arne Hansen. Det samme har nederlandske Henk Kraaijenhof. Mer om det senere i denne saken.

Hammer omtalte episoden i én setning i boken «Dopingekspressen» for 29 år siden. Den gangen truet Hansen med søksmål, slik han nå truer Patrik Sjöberg med det samme. På spørsmål om hun frykter et søksmål denne gangen, rister Hammer smilende på hodet:

– Nei! Svein Arne Hansen kan ikke løpe fra det at han veldig svær i kjeften på 1970- og 80-tallet.

Fire metoder

I boken «Running Scared», skrevet av de britiske journalistene Steven Downes og Duncan Mackay i 1996, beskrives fire metoder Grand Prix-stevner brukte for å unngå positive dopingprøver:

Avtale på forhånd hvilke sluttplasseringer som skulle tas ut til dopingkontroll. Ikke analysere dopingprøvene til store trekkplaster som truet med å trekke seg hvis de ble dopingtestet. Kun test av utøvere de visste var rene. De byttet urinprøver.

Disse fire metodene går også igjen i de historiene VG har blitt fortalt av kilder det siste året.

STØTTER SJÖBERG: Ingrid Kristiansen synes det er utrolig at Svein Arne Hansen er europeisk friidrettspresident. Foto: Magnar Kirknes , VG

Rune Andersen i Antidoping Norge jobbet i antidopingavdelingen til idrettsforbundet på 80-tallet. Det var de som sto for testingen på Bislett stadion, og skulle sørge for at alt gikk riktig for seg.

– Jeg vil ikke kommentere hva Sjöberg har sagt og ikke sagt. Vi sto helt fritt til å velge de utøverne vi ønsket å teste, sier han.

Anne-Lise Hammer tegner et annet bilde fra sine år i friidrettssirkuset:

– Dopingansvarlig for de ulike stevnene bestemte seg for hvilke sluttplasseringer eller baner som skulle testes. Når dette ble formidlet til stevnearrangør, vet jeg ikke, men det var i hvert fall før stevnet startet, sannsynligvis i god tid. Slik at det kunne være mulige å diskutere og forhandle. Jeg har opplevd at utøvere på Bislett trakk seg før start, med en annen begrunnelse enn dopingtesting, dersom de skulle løpe i en bane som skulle testes.

«En skitten verden»

I en enebolig i Holmenkollen rister tidligere løpedronning Ingrid Kristiansen på hodet over både Svein Arne Hansen og forslaget hans om å slette rekorder satt før 2005.

Kristiansen kjenner seg ikke igjen i det bildet den europeiske friidrettssjefen tegner av antidopingarbeidet på Bislett.

– Jeg underbygger og støtter Patrik Sjöberg, sier Kristiansen bestemt.

Hun reagerte selv da hun ved én anledning ble testet dagen etter at Bislett Games var over. Og løpedronningen synes fortsatt det er snodig at hun var en del av en gruppe som konsekvent ble dopingtestet den gangen, mens en rekke mistenkelige konkurrenter aldri ble testet.

Hun synes det er trist om Patrik Sjöberg blir stående alene, og vil snakke åpent om det hun selv kaller «en skitten verden».

– Det er ganske utrolig at han (Hansen) er president i det europeiske forbundet, ­sier Kristiansen.

Dette er saken: Svein Arne Hansen, europapresident i friidrett, ønsker å slette rekorder satt før 2005. Dette er ment om et grep i kampen mot doping i idretten.

Flere tidligere idrettsstjerner reagerer og mener dette vil ramme utøvere som var dopingfrie da rekordene ble satt.

Den svenske profilen Patrik Sjöberg hevdet Svein Arne Hansen selv har mye å svare for fra tiden som Bislett-sjef.

Ifølge Sjöberg utøvere man visste var rene dopingtestet, for å unngå skandaler på 80-tallet.

Hansen avviste dette som tull, sa at han aldri visste hvem som ble tatt ut til dopingtester. Han truet også med advokat.

Sjöberg sier han fikk mellom 500 og 1000 dollar for å avgi dopingprøver. Han sier ikke at han fikk pengene direkte fra Hansen, men mener nordmannen må ha visst om at slikt foregikk.

Anne-Lise Hammer er ikke alene når hun hevder at hun hørte Svein Arne Hansen skryte av hvordan han tisset på dopingprøvene til utøvere.

Henk Kraaijenhof, med en fortid som svært kontroversiell friidrettstrener, forteller en tilnærmet identisk historie. I desember 2013 skrev nederlenderen dette i et blogginnlegg:

«Svein Arne Hansen ... sa at han veldig gjerne ønsket seg en utøver til sitt eget stevne, men at utøveren hadde ett krav: Ingen dopingtest. Mr. Hansen fortalte oss stolt at han hadde funnet en løsning ved at han ­fylte doping­prøven selv».

Denne uttalelsen fant angivelig sted i en heis ved arenaen Scandinavium i Göteborg 3. mars, rundt klokken 10, i 1984. Dette skal ha vært i forbindelse med innendørs-EM i friidrett det året.

Henk Kraaijenhof var invitert til Norge som foredragsholder for drøyt tre år siden. Da VG den gangen avslørte hva nederlenderen har uttalt om doping, ble seansen i regi av norske friidrettstrenere avlyst.

Da hadde Svein Arne Hansen reagerte sterkt på opplysningene om at Kraaijenhof – ifølge en bok – skal ha reist rundt i Europa med doping i kofferten på 80-tallet. Dette nekter imidlertid nederlenderen for.

Han angrep derimot arbeidet til Anti­doping Nederland i intervjuet med VG, og stilte seg skeptisk til hvorvidt doping er ­helsefarlig.

Etter det VG forstår syntes Kraaijenhof likevel at det var svært problematisk å bli kritisert av Svein Arne Hansen – med en fortid som sjef for Bislett Games. I en e-post til VG gir Kraaijenhof uttrykk for at han står inne for blogginnlegget, men at han ikke ønsker å utdype det.

«En vandrehistorie»

Svein Arne Hansen (71) innrømmer at han kan ha sagt at han avga urinprøve for en utøver på 80-tallet. Men han avviser at det faktisk skjedde.

Det skriver presidenten i det europeiske friidrettsforbundet i en e-post til VG.

«Jeg må nok bare innse at jeg for 30-35 år siden kan ha bidratt til å starte vandrehistorien om at jeg selv avga urinprøve for en utøver. Det var sleivete sagt. Men det er likefullt ikke sant. Jeg har ikke gjort noe slikt» heter det.

På VGs oppfølgingsspørsmål om hvorfor han truet Anne-Lise Hammer med søksmål i 1988, når han faktisk hadde sagt det hun hevdet i sin bok, svarer Hansen at han ikke husker. Han husker heller ikke hvorfor han faktisk sa det han sa, og ber om forståelse for dette, siden episoden fant sted for over 30 år siden.

Hansen var stevnesjef på Bislett i perioden 1985 til 2009. For to år siden ble han europeisk friidrettspresident. Nordmannen sitter også i styret i det internasjonale forbundet.

KONTROVERSIELL: Henk Kraaijenhof. Foto: , Toussaint Kluiters, ANP

«For meg er det viktig å understreke at jeg var sjef for Bislett Games fra 1985 og står ansvarlig for det. Ikke generelt hva som skjedde i friidretten globalt på den tiden. Min jobb var å gjøre Bislett Games så attraktiv som mulig. I dag, over 30 år senere, har jeg en annen rolle» skriver han etter å ha lest påstandene fra Hammer, Kristiansen og Kraaijenhof.

– Det er trist

«Dopingtestene som ble utført under Bislett Games fulgte reglementet. Rune Andersen, som på den tiden jobbet i NIFs antidopingseksjon, senere ble leder av Antidoping Norge og som også har vært direktør i verdens antidoping byrå (WADA), bekrefter jo at det var helt og holdent de som bestemte hvilke utøvere som skulle dopingtestes. Jeg synes bare det er trist når en utøver, som var så sentral for over 30 år siden som Ingrid Kristiansen, kommer med generelle påstander om manipulasjon og juks uten dokumentasjon».

Om påstandene fra kontroversielle Kraaijenhof, skriver Svein Arne Hansen:

«Nederlenderen Henk Kraaijenhof er en kilde det ikke er grunn til å ta seriøst i omtalen av doping. Det han sier om meg er løgn».

PS! Denne saken er i tillegg til VGs journalist, Anders K. Christiansen, skrevet av frilanser Andreas Selliaas, som til daglig skriver for Nettavisen.