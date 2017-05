Friidretts-toppen Svein Arne Hansen innrømmer at han har skrytt av å trikse med dopingprøver på 80-tallet. Uttalelsene overrasker ikke eks-sprinter John Ertzgaard.

– Jeg kjenner jo Svein Arne. Han er jo litt sleivete, og det sier han jo selv, sier Ertzgaard til VG.

39-åringen har fulgt medieoppstyret rundt Svein Arne Hansen og tidligere høydehopper Patrik Sjöberg fra sidelinjen de siste dagene.

Hansen er president i Det europeiske friidrettsforbundet, og torsdag gikk Sjöberg til angrep på Hansen, etter nordmannens forslag om å slette alle friidrettsrekorder før 2005. Det vil ramme Sjöberg, og han hevdet samtidig at Hansen, som stevnearrangør, var med på å skjule doping på 1980-tallet.

Bakgrunn: Mer om saken

Saken har eskalert i omfang: Søndag kunne VG fortelle at Hansen, som var sjef for Bislett Games i 80-årene, tidligere har skrytt av at han selv tisset for å erstatte utøveres dopingprøver.

– Det var sleivete sagt. Men det er like fullt ikke sant. Jeg har ikke gjort noe slikt, skrev Hansen til VG.

– Høres veldig «ville vesten» ut



Dette er saken: Svein Arne Hansen, europapresident i friidrett, ønsker å slette rekorder satt før 2005. Dette er ment om et grep i kampen mot doping i idretten.

Flere tidligere idrettsstjerner reagerer og mener dette vil ramme utøvere som var dopingfrie da rekordene ble satt.

Den svenske profilen Patrik Sjöberg hevdet Svein Arne Hansen selv har mye å svare for fra tiden som Bislett-sjef.

Ifølge Sjöberg utøvere man visste var rene dopingtestet, for å unngå skandaler på 80-tallet.

Hansen avviste dette som tull, sa at han aldri visste hvem som ble tatt ut til dopingtester. Han truet også med advokat.

Sjöberg sier han fikk mellom 500 og 1000 dollar for å avgi dopingprøver. Han sier ikke at han fikk pengene direkte fra Hansen, men mener nordmannen må ha visst om at slikt foregikk.

John Ertzgaard (39) sier han hørte rykter om denne praksisen da han selv var aktiv og blant Norges beste sprintere på 90- og tidlig på 2000-tallet. Men ikke direkte knyttet til Hansen.

– Han angrer sikkert veldig mye på det nå. Det var en veldig stupid uttalelse av en leder, sier Ertzgaard.

Husker du? Utøvere kritiserte Hansen etter bankett i Russland

Eks-sprinteren sier han ikke er overrasket over det Patrik Sjöberg hevder: At rene utøvere fikk penger av stevnearrangører for å ta dopingtester, slik at utsatte utøvere skulle slippe å bli tatt.

– Men rykter skal man alltid ta med en klype salt. Noen har alltids motiver for å sverte noen. Dette er likevel velkjente historier. Det er sikkert noe i det, men det høres veldig «ville vesten» ut. Jeg er glad jeg holdt på på 90-tallet og ikke 80-tallet, sier Ertzgaard.

Støtter Hansen-forslaget

39-åringen, som nå er idrettslig leder i Oslo-klubben Tjalve IK, er derimot på bølgelengde med Hansen, hva gjelder å slette gamle friidrettsrekorder.

– For omdømmet til friidretten er dette riktig vei å gå. Det må gå foran hensynet til de utøverne som eventuelt har tatt disse rekordene rene. Friidretten må begynne med blanke ark. Det er uheldig at vi har noen rekorder som kommer til å stå for evig tid, sier Ertzgaard.

Kommentar: – Slett forslag om rekordsletting

Lars Arvid Nilsen er uenig. Han var kulestøter på 80-tallet og er selv blitt tatt for doping.

– Det er klart at mange av rekordene har vært satt av folk som har vært dopet. Helt sikkert. Men mange av dem er satt av folk som ikke var det. Så derfor er dette forslaget litt rart, sier Nilsen til VG.