Gull-Warholm: Må leve med doping-risiko

ZÜRICH (VG) Karsten Warholm (21) innrømmer at han er «litt» paranoid og at alle er livredd for «den greia» når det gjelder dopingspøkelset i idretten – men understreker at det er noe han må leve med.

– Jeg tar selvsagt avstand fra bevisst doping. Vi skal ikke jukse, og så kan noen bli utsatt for uhell eller være uheldig. Likevel må jeg leve livet mitt uten å måtte være bekymret, sier han til VG inne på Letzigrund stadion i Zürich foran Diamond League-finalene torsdag kveld.

Leste du? Ekspertene om Gull-Warholm: Holder med mamma som sjef

– Er du uansett litt paranoid når det gjelder risikoen med hensyn til doping?

400.000 for seier Karsten Warholm kjemper om førstepremien 400.000 kroner i Diamond League-finalen på 400 meter hekk på Letzigrund stadion i Zürich torsdag. Blant hans syv konkurrenter i startfeltet er nummer to og tre fra London-VM, Tyrkias Yasmani Coppello (30) og USAs Kerron Clement (31). Pengebonusen for 2. plass er 150.000 kroner, 3. plass gir 80.000 kroner. Finalen på 400 meter hekk starter klokken 20.49.

– Det er jeg selvfølgelig. Men jeg er ung og blir veldig godt passet på. Jeg vet ikke hva jeg skal si; det blir feil uansett hva jeg sier, svarer han på oppfølgingsspørsmålet om han har «retningslinjer» han må forholde seg til.

– Alle er livredd

Bakgrunn: Knuste alle og tok VM-gull

Karsten Warholm sier at han «skjønte det ville komme» da VG innleder seks tilmålte intervjuminutter med spørsmål om doping.

Idrettens Voldgiftsrett i sveitsiske Lausanne dømte Therese Johaug (29) til 18 måneder utestengelse tirsdag, Karsten Warholm er brått blitt gjenstand for stor oppmerksomhet i en friidrettsverden som er dopingbelastet.

VG gjør ham også oppmerksom på at friidrettsforbundet president, Ketil Tømmernes, foran VM i Osaka for 10 år siden – da som sportssjef – uttalte at han ville gå av med umiddelbar virkning hvis en av Norges utøvere avla positiv dopingprøve.

– Jeg prøver å unngå det med hud og hår. Alle er livredd for den greia. Men jeg er bevisst på verdiene mine og det preger ikke mentaliteten min i hverdagen. Jeg må ha overskudd. Jeg må leve et liv. Dette er noe vi må leve med, dessverre, sier Karsten Warholm.

Treneren: Utenkelig

Konfrontert med Ketil Tømmernes «jeg går av umiddelbart»-uttalelse, sier friidrettsforbundets toppidrettssjef, Håvard Tjørhom, at det ikke er noe han har tenkt så mye over.

– Jeg tror ikke det vil skje, men det er lite som skal til. Vi må ta ansvar og ha bevissthet rundt det man tar i seg; sportsdrikk og slike ting. Det ville være krise uansett hvilken utøver det hadde vært. Men det ville fått større konsekvenser nå som vi har et større søkelys (på oss), sier Håvard Tjørhom med tanke på verdensmester Warholm og VM-bronsemedaljevinner Filip Ingebrigtsen.

Leste du? Påstått lekkasje: Henrik Ingebrigtsen har vært dopingmistenkt av IAAF

SLITEN – MEN BLID: Karsten Warholm innrømmer at han er sliten etter VM-gullet for to uker siden. Her sammen med friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom på Letzigrund stadion torsdag formiddag. Foto: , Øystein Jarlsbo

Karsten Warholms trener, Leif Olav Alnes, er nærmest livredd for å si noe om emnet, fordi det kan bli misforstått. Han sier imidlertid at et scenario med Warholm involvert i en dopingsak er noe han ikke kan se for seg.

– Ville du sagt «bye bye» til ham hvis det skulle skje?

– Nei, jeg ville trodd at det var feil. At det var helt utenkelig at han hadde gjort det med vilje, og så ville vi brettet opp ermene for å komme til bunns i det. Men vi leter ikke etter problemer. Dette er hypotetisk. Hvis du ikke kjører for fort, er det liten sjanse for at du vil bli tatt for å gjøre det, svarer Leif Olav Alnes.

Han tilføyer at «vi er verdibaserte», at «vi sier dét», og at «vi etterlever det». På spørsmål fra VG om kosttilskudd, mat og drikke – alt utøverne selv står til ansvar for å forsikre seg om at ikke er i strid med dopingreglene – sier Leif Olav Alnes at de så godt som ikke bruker kosttilskudd.

– Vårt fokus er ikke der. Jeg er ikke mot det (kosttilskudd). Men det er en risiko, sier Karsten Warholms trener.

PS! Filip Ingebrigtsen (24) ble syk etter at han vant VM-bronsemedaljen på 1500 meter i London. Ifølge toppidrettssjef Håvard Tjørhom stiller han til start i Diamond League-finalen på distansen klokken 20.13 torsdag. Ingebrigtsen vil imidlertid ikke la seg intervjue før løpet. Jakob Ingebrigtsen (16) stiller til start på 800 meter for yngre utøvere i forkant av Diamond League-øvelsene.