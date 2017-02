Friidretts-VM valgte billigere dopingjakt

Friidretts-VM 2017 i London har droppet Storbritannias antidopingbyrå som dopingtester under mesterskapet i august til fordel for et tysk selskap – fordi det er billigere.

Det skriver Inside The Games, som refererer til avisen The Evening Standard.

– Vi er skuffet for ikke å ha lyktes med å nå frem med vår søknad om å jobbe for London 2017. Det er en sak for organisasjonskomiteen, og vi vil ikke gi ytterligere kommentar, uttaler en talsperson for Storbritannias Antidopingbyrå UKAD.

Bakgrunn: 23 dopingmistenkt fra London-OL

Friidretts-VM 2017, som vil være Usain Bolts siste internasjonale mesterskap, har i stedet engasjert tyske Professional Worldwide Controls til å foreta testingen under mesterskapet i London i august.

– Ingen snarveier



Det innebærer at alle dopingprøvene fra utøverne vil bli analysert i belgiske Ghent. UKAD analyselaboratorium er plassert ved Kings College i London.

Inside The Games hevder at UKAD ikke var villig til å gå ned i pris for sine tjenester. Friidretts-VM 2017 valgte derfor det tyske selskapet, som blant andre er ansvarlig for antidopingprogrammet til det internasjonale skiforbundet FIS. Professional Worldwide Controls fikk også i oppdrag å foreta testing og analyser under det første European Gamnes i Baku i 2015.

– Når det gjelder målet om rene utøvere, kan det ikke være snakk om noen snarveier og London 2017 er sikker på at man har gitt kontrakten til en utmerket organisasjon, sier en talsmann for friidretts-VM 2017 angående det oppsiktsvekkende valget av tyske antidopingselskapet.

United Kingdom Anti Doping var ansvarlig for dopingtestingen i London-OL 2012. Det ble før, under og rett etter lekene omtalt som det mest rene noensinne. Senere analyser har avdekket at flere positive dopingprøver ble avlagt under OL for drøyt fire år siden.

78 mill i året



Leste du denne? Åtte russere testet positivt i London-OL

UKAD fikk også i oppdrag å lede antidopingarbeidet i Russland etter at det russiske antidopingbyrået ble avskiltet som følge av påstandene om systematisk juks i russisk idrett.

UKAD skal imidlertid være presset økonomisk fordi britiske myndigheter vil at antidopingbyrået må finansiere driften ved hjelp av større inntekter fra private oppdrag.

Staten tilfører UKAD rundt 52 millioner kroner årlig. I tillegg skal UKAD få inn 26 millioner fra private oppdrag.