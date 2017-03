Dette kan være tidenes doping-spurt: Fem av syv avslørt

Etter den endelige avsløringen av Tyrkias Gamze Bulut (24) har nå fem av de syv første over målstreken på 1500-meteren for kvinner i London-OL testet positivt for doping.

De olympiske leker i London for fem og et halvt år siden ble av arrangøren omtalt som de mest rettferdige noensinne, i betydningen «null» juksemakere. Et finmasket antdopingnett og utrenskning av tvilsomme utøvere skulle ha sørget for det.

Men så startet retestingen av dopingprøvene.

112 nye

positive dopingprøver Per 30. mars 2017 har restesting avslørt 112 positive prøver fra 2008-OL og 2012-OL. Retesting i 2009 og 2015 ga seks nye positive prøver fra sommer-OL for drøyt åtte og fire år siden. Retesting i 2016 avslørte 106 positive prøver: 62 fra Beijing-OL og 44 fra London-OL. 34 russiske utøvere (17+17) topper nasjonslisten over juksemakere tatt som følge av retestingen. Hviterussland innehar 2. plassen: Ni fra 2008-OL og syv fra 2012-OL. Vektløfting er verstingen når det gjelder OL-idrettene, først og fremst takket være Kasakhstan. 48 vektløftere (25+23) er i ettertid avslørt som dopingbrukere i 2008 og 2012-OL. Friidrett er nest verst: 29 utøvere er utestengt etter retesting av 2008-prøvene, mens 17 er utestengt som følge av retesting av 2012-prøvene. KILDE: IOC

Dop-gull: 6 mill



Først de som ble avlagt i Beijing-OL 2008, deretter prøvene fra London-OL 2012. De nye og mer sofistikerte analysemetodene innebar et voldsom mannefall blant juksemakerne som inntil da trodde de hadde sluppet unna.

Eller kvinnefall.

Finalefeltet på 1500 meter for kvinner har vist seg å være det verste eksempelet på hvor doping-galt egentlig London-OL var. Se på bildet fra spurten på Olympiastadion 10. august 2012. Det inneholder fem feil, for å si det slik.

Tyrkias Asli Cakir Alptekin vant gullmedaljen, men ble disket etter at hennes biologiske pass viste at hun ikke kunne ha gjort det på ærlig og redelig vis. Hun skal ha blitt tilbudt å beholde den, mot å betale - også kjent som bestikkelser - Papa Masata Diack nærmere seks millioner kroner.

Bakgrunn: Friidrettstopp skal ha tjent minst 9 mill på utpressing av dopere

Diack er sønn av den forrige presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet, Lamine Diack. Senegaleseren var IAAFs øverste leder fra 2001 til briten Sebastian Coe ble valgt til president for halvannet år siden.

Alptekins landsmann, Gamze Bulut, ble nummer to over målstreken i London-finalen og ventet på å få gullmedaljen i posten da det i går, onsdag, ble kjent at hun har fått annullert alle sine resultater fra 2011. Årsaken er den samme som i Alptekins tilfeller: Uregelmessigheter i det biologiske passet.

Leste du? 31 tyrkiske utøvere utstengt

Ny sølvvinner: Dopingtatt



Med andre ord doping.

Bulut ble «tatt» for ett år siden, men det var først i går, onsdag, at det internasjonale friidrettsforbundet, IAAF, offisielt kunne erklære at hun helt sikkert ikke vil få OL-gullmedaljen fra 2012.

Det skriver Inside The Games.

Halvannen måned før London-OL tok den tyrkiske duoen dobbeltseier på distansen i friidretts-EM i Helsinki. Nå rykker Ukrainas Anna Mishchenko opp som gullmedaljevinner, ettersom Bulut også formelt sett mister gullmedaljen hun «overtok» fra Alptekin.

Husker du? Ingvill Måkestad Bovim opprinnelig nummer 11

Tilbake til 1500-meterfinalen i London-OL: Myryam Yusuf Jamal (32) fra Bahrain - opprinnelig fra Etiopia - er nå vinner av den. VM-gullvinneren fra mesterskapene i Osaka og Berlin kan nå få OL-gullmedaljen i posten, så sant...

Tatjana Tomashova fra Russland ble i henhold til det offisielle målgangbildet nummer fire på 1500-meteren i London-OL. Nå vil hun rykke opp til sølvmedaljeplass, med en liten bemerkning i margen. Tatjana Thomashova ble tatt for doping 2008 og var utestengt i to år.

Bronsemedaljen går til nummer fem i feltet slik det fremgår av bildet.

Syv og ni: Dopingtatt



Det er Abeba Aregawi (26), som da løp for Etiopia.

Året etter ble hun svensk statsborger og vant VM-gull for Sverige i mesterskapet i Moskva (som var et skikkelig dopingreir). I januar i fjor ble det kjent at Aregawi hadde avlagt positiv dopingprøve på hjertemedisinen meldonium.

Bakgrunn: Ingrid Kristiansen: Ikke overrasket over Aregawis dopingsak

Hun ble utestengt av det svenske friidrettsforbundet og fikk ikke delta i Rio-OL. Nå er utestengelsen opphevet. I forrige måned ble det kjent at hun venter barn.

Hviterusslands Natallia Kareiva - helt til venstre i bildet - kom i mål som nummer syv i London-OL. I 2014 ble hun utestengt to år for uregelmessigheter i sitt biologiske pass. Utenfor bildet: Russlands Ekaterina Kostetskaya, som kom på 9. plass - men samme år som Kareiva ble utestengt to år for doping.

Skjult bak Aregawi og Tomashova kommer USAs Shannon Rowbury (32). Hun ble nummer seks. Nå rykker hun altså opp til, ja la oss se - 4. plass. Da Rowbury for ett år siden, ifølge Flotrack, mottok en tekstmelding fra sin mor om at Tyrkias Bulut var dopingtatt, var hennes reaksjon nærmest forbilledlig.

Rio-OL neste



– Fortsatt er det slik at jeg når jeg blir spurt om jeg har deltatt i OL, så svarer jeg «ja, jeg har vært med i to». Deretter spør de hvilken plassering jeg fikk, og da vet jeg ikke hva jeg skal svare, sa hun i fjor.

Husker du? IOC for ett år siden: 23 dopingmistenkt fra London-OL

Shannon Rowbury ble ifølge den første resultatlisten nummer syv i Beijing-OL, nummer seks i London-OL og nummer fire i OL sist høst - før IOC har startet retestingen av Rio-prøvene.

PS! Tyrkias Elvan Abeylegesse (34) - opprinnelig fra Etiopia - vil også endelig miste OL-sølvmedaljene hun tok på 5000 og 10.000 meter i Beijing for åtte og et halvt år siden, som følge av retesting av prøver fra Osaka-VM 2007 - der hun vant sølvmedaljen på 10.000 meter.