Vukicevic Demidov: Er ikke blitt fotballfrue

Norges tidligere hekkedronning Christina Vukicevic Demidov (29) er gift med Vadim Demidov i USA. Hun tar seg av lille Demian (11 md.) og trener hver dag – men vil ikke karakteriseres som fotballfrue.

– Jeg har funnet et miljø utenfor fotballmiljøet og jobben til Vadim, og treffer folk jeg liker uavhengig hva de driver med. «Fotballfrue» er blitt et negativt ord; noe nedverdigende.

– Men det er ikke en slags kategori i USA, der fotball er mye mindre enn baseball, basketball og ikke minst amerikansk fotball, svarer Christina Vukicevic Demidov på VGs spørsmål om hun er blitt en fotballfrue.

FORTSATT SPENSTIG: Christina Vukicevic Demidov (29) under trening i Minneapolis St. Paul på sin nye hjemmebane i USA. Foto: , Privat

Hun fyller 30 år om noen få dager. Det er åtte år siden hun satte gjeldende norske rekord på 100 meter hekk med 12,74 i nederlandske Hengelo.

Ikke stresset



Isabelle Pedersen (25) har de siste to årene nærmet seg den. For halvannen uke siden senket hun sin personlige rekord til 12,83.

For snart to år siden mislyktes Christina Vukicevic Demidov i et forsøk på comeback i NM i Haugesund. Hun «kom aldri ut av blokkene». Kroppen hennes tålte ikke å konkurrere, slår hun fast.

– Hva har du gjort siden?

– Jeg ble jo gravid, da. Fikk en liten gutt. Det har egentlig vært livet mitt siden. Det var bra at vi flyttet til USA, når han er så liten. Jeg får tid til å trene og tenke seriøst på hva jeg skal gjøre når jeg kommer hjem igjen, svarer Christina Vukicevic Demidov.

– Jeg er ikke stresset med tanke på det. Jeg finner ut hvem jeg er etter å ha vært idrettsutøveren Christina siden jeg var 15–16 år gammel. Nå skal jeg bygge meg opp i arbeidslivet. Men jeg har fortsatt to måneder igjen av permisjonstiden, sier hun.

Trening med mamma



Hun giftet seg med tidligere Rosenborg og Brann-spiller Vadim Demidov (30) for tre år siden.

Gull i ungdoms-OL Christina Vukicevic Født: 18. juni 1987 Sivil status: Gift med fotballspilleren Vadim Demidov. Paret har et barn, sønnen Demian (snart 11 md.) Meritter: Bronsemedalje inne-EM 2011 på 60 meter hekk i Paris, med personlig og norsk rekord 7,83 sekunder. Gull i ungdoms-OL 2003, gull i U23-EM 2009, sølvmedalje i junior-VM 2006, syv NM-gull 100 meter hekk. Norsk rekord på 100 meter hekk med 12,74 – satt i Hengelo i Nederland 1. juni 2009.

I februar flyttet familien til Minneapolis etter at Vadim Demidov hadde undertegnet en toårskontrakt (pluss opsjon på ett år, ifølge Christina Vukicevic Demidov) med Minnesota United i ligaen MLS.

Intervjuet med VG ble gjort på Bislett sist lørdag. Mandag, tre dager før Bislett Games der blant andre Isabelle Pedersen skal starte på korthekken, reiste hun tilbake til USA sammen med sønnen Demian.

Han trilles rundt på Bisletts banedekke av Christina Vukicevic Demidovs mor, Turid Ljilijana Syftestad, mens mamma intervjues.

Mor og datter har nettopp gjennomført en intervalløkt.

Noen timer tidligere har Christina Vukicevic Demidov på Instagram forklart hvorfor «ingen» har sett bilder av sønnen, og hvorfor det heller ikke kommer til å skje at hun viser ham frem for offentligheten.

Sprek mamma



Hun gir uttrykk for at det kan være ganske strevsomt å «bare være oss tre», uten hjelp og uten å «kjenne en kjeft», i Minnesota.

Men hun sitter ikke og venter på at Vadim skal komme hjem fra trening. Hun understreker hvor «gøy det er», blant annet å spise masse amerikansk mat og å kjøre bil på de store amerikanske veiene. Og hun trener hver dag.

– Du er opptatt av å holde deg i form?

– Ja, jeg har alltid vært på idrettsbanen. Jeg liker å holde kontroll, og å se på Vladimir (lillebroren som satser mot VM på 110 meter hekk), svarer hun.

– Savner du det?

– Jeg vil alltid savne det. Men nå trener jeg mest for å kjenne meg eksplosiv. Spenstig. Jeg vil være en sprek mamma.

– Du er opptatt av utseendet?

– Nei, det er ikke derfor. Jeg liker å bli sliten, og så kan jeg spise en Mövenpick etterpå med god samvittighet, sier hun og smiler – med tanke på den sveitsiske iskremen.

Ødelagt av doping



2007-LOOK: Christina Vukicevic debuterte i VM for 10 år siden. Hun satte personlig rekord med 13,07 i Osaka. Snaut to år senere satte hun sin gjeldende norske rekord (12,74) i Nederland. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Christina Vukicevic Demidov er overrasket over at norgesrekorden på 100 meter hekk fortsatt er hennes.

Hun mener tiden 12,74 er «god», men at hennes norske rekord på 60 meter hekk innendørs på 7,83 sekunder fra EM i Paris 2011 (bronsemedalje) er «veldig god» – altså et hakk bedre.

– Isabelle (Pedersen) har løpt fort i mange år nå. Man har ikke eierskap til rekorder. De er til for å slås, sier hun.

Årsbeste i verden er 12,56, verdensrekorden er 12,20. Hun mener at 12,74 er en god nok til for å komme til en OL eller VM-finale. Isabelle Pedersen var 5/100 fra VM-finalen med 12,86 i Beijing for snart to år siden. Det er alltid noen som «driter seg ut».

På spørsmål om doping i friidretten, svarer Christina Vukicevic Demidov at den er blitt ganske ødelagt, «dessverre».

Dødtid på TV



– Og det virker som det ikke er over ennå. Doping er trist uansett. Men særlig når det gjelder friidretten, som står meg nærmest, sier hun.

Før hun uoppfordret bringer «underholdningen» i friidrett på bane.

– Den må det gjøres noe med. Det er altfor mye dødtid på TV. Du gidder ikke følge med. Det henger litt igjen «i gamle dager». Det skulle vært kjappere, med mer grafikk for eksempel. Jeg skjønner det hvis folk synes det er kjedelig, sier Christina Vukicevic Demidov.

PS! Christina Vukicevic Demidovs forklaring til at mange norske rekorder står lenge: Lite land og ikke så stor interesse for friidrett; «folk» velger gjerne noe annet og det er vanskelig å nå toppen. «Vi» synes langrenn er mer spennende. Det er en kombinasjon av alt.