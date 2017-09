Bjerkeli Grøvdal skifter fokus for å øke medaljesjansene

Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) sier valget om å gå for 3000 meter hinder er «litt kynisk». På vei mot EM og OL har en ukentlig rulleskiøkt fått plass i treningsprogrammet.

27-åringen fra Isfjorden avsluttet friidrettssesongen med NM-gull på 3000 meter hinder under NM i Sandnes.

Tiden 9.13,35 er årsbeste i Europa.

– Jeg er veldig fornøyd med den avslutningen på sesongen, så det bidro litt til planen om å løpe hinder nå, sier Bjerkeli Grøvdal til VG.

For Norges beste langdistanseløper de siste årene – med tilnavnet «persedronningen» under drømmesesongen i 2016 – skifter nå fokus.

– Først og fremst er det en satsing frem mot OL i Tokyo om tre år, men også mot EM i Berlin neste år. Jeg kommer primært til å gå «all in» for 1500 meter og 3000 meter hinder. Spesielt etter det løpet jeg gjorde under NM, så er det et litt kynisk valg med tanke på hvor man har muligheter til å hente medaljer i mesterskap, utdyper 27-åringen.

Vil slå Waitz-rekord



Hun er absolutt ikke ukjent med distansen, etter gull i junior-EM i både 2007 og 2009.

I 2016 vant hun EM-bronse på 10 000. Året etter, i London-VM, brøt hun 5000-meterfinalen grunnet sykdom.

– Er det en enklere vei til mesterskapsmedaljer på 3000 meter hinder, enn på 5000 og 10 000?



– Jeg vil ikke si det på den måten, men jeg kan si at ut ifra mitt ståsted og så god jeg er, så er jeg bedre og hevder meg bedre på 3000 meter hinder enn på 5000 og 10 000. Jeg har rett og slett bedre muligheter for medalje.

Bjerkeli Grøvdal ble nummer syv på 5000 meter i OL i 2016.

– Men jeg tar mye heller medalje om jeg har mulighet til det, enn å bli topp fem på 5000 meter. Nivået blant de beste på hinder er også veldig høyt, men jeg er nærmere toppen der.

1500-metersatsingen er dels for å få nødvendig fartstrening.

– Jeg trenger den farten, samtidig som jeg synes det er en morsom distanse å løpe. Også har jeg lyst til å ta den norske rekorden på 1500. Det å klare og løpe under fire minutter på 1500, det er et motivasjonsmål for meg, mener Bjerkeli Grøvdal.

Grete Waitz har rekorden på 1500 meter, med tiden 4.00,55.

Ukentlig rulleskiøkt

Etter NM-gull og kongepokal tok 27-åringen seg en tre uker lang ferie, før hun startet opp med normal trening mandag forrige uke. Hun har imidlertid gjort noen endringer på treningen.

Spesifikk styrketrening for å tåle belastningen ved hinderpasseringer, samt en rulleskiøkt i motbakke på mølle hver onsdag.

– Det er et tiltak jeg har gjort nå. Jeg har én løpsfri dag i uken, og da skal jeg gå på rulleski inne på mølle. Jeg har jo gått mye på langrenn tidligere, så når jeg går i motbakke blir det relevant for løpingen. Det er fint å ha mellom to harde løpsdager, sier Bjerkeli Grøvdal, som la ut en video av rulleskitreningen på Instagram:

Strekkskaden som preget store deler av VM-oppladningen i sommer, kom som følge av trening for å løpe hinder under Bislett Games.

– Jeg har mer fokus på styrketreningen. Vi har skreddersydd et program sammen med Olympiatoppen som går på å styrke hoften og hamstringen. Det er snakk om små ting, men det er viktig å begynne tidlig, påpeker 27-åringen.

Før 2017 blir til EM-året 2018, skal Bjerkeli Grøvdal gjennomføre et høydeopphold i Flagstaff, og løpe EM i terrengløp i desember i slovakiske Samorín.

