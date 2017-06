Svensk OL-mester har aldri opplevd maken til Jakobs (16) superløp

Anders Gärderud (70) tar i bruk de aller største ordene når han skal beskrive rekordløpet til Jakob Ingebrigtsen.

– Det er eventyrlig, det er fantastisk, det er utrolig, sa Gärderud under direktesendingen på svensk TV da Jakob Ingebrigtsen suste inn til seier og nok en verdensrekord for 16-åringer på en engelsk mile (1609 meter) på Bislett torsdag kveld.

Gärderud tok OL-gull på 3000 meter hinder i 1976.

SVENSK EKSPERT: Anders Gärderud ble olumpisk mester på 3000 meter hinder i 1976. Her er han i 2002. Foto: Göran Bohlin , VG

Stum av beundring



Det norske stortalentet vant på tiden 3,56.29 minutter i U20-feltet på Bislett. Det er ny verdensrekord for 16-åringer.

– Det her har vi aldri opplevd tidligere. Vi har hatt noen kenyanske ungdommer som har løpt fort, men her oppe har vi vært i nærheten av disse resultatene når det gjelder 16-17-åringer. Jeg er helt stum - at det går an å løpe så fort i den alderen, sa Gärderud til det svenske folk.



Løpet var også godt nok til å slå verdensrekorden til Steve Cram for 17-åringer på 3.57,43 fra 1978.

– Det er utrolig hvordan han løper. Han vinner med ti meter, minst, ropte SVTs kommentator Jacob Hård skriver Aftonbladet.

Rekord på rekord



Det er bare tre uker siden han slettet 53 år gammel rekord på en engelsk mile. Da løp han på 3,58.07 minutter. Torsdag kveld løp han altså enda fortere.



– Det var helt sykt. For en opplevelse, sa Jacob Ingebrigtsen til VG og la til:

– Med den formen jeg er i nå, gleder jeg meg bare til å ta på meg piggskoene og løpe. Jeg er i mitt livs form.

Førstkommende søndag løper 16-åringen 1500 meter i Stockholm.