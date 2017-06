Rekord-Warholm med legende-fleip: – Hans tur til å oppsøke meg

BISLETT STADION (VG) Karsten Warholm (21) var i strålende humør etter rekordløpet, og slo fast med glimt i øyet at nå er det legenden Edwin Moses (61) som må jobbe for å få tak i ham.

Da VG spurte Warholm om han hadde fått snakket med Moses etter seieren, så smalt han til med følgende selvsikre svar:

– Jeg har faktisk ikke snakket med ham. Nå er det hans tur til å oppsøke meg ... Neida – det var kjipt å si! Det var en spøk, understreket Warholm.

Det har vært noen drømmedager for den norske friidrettskometen fra Ulsteinvik. Lørdag knuste han den norske rekorden på 400 meter flatt i Florø, og tirsdag fikk han møte en av tidenes mest dominerende utøvere – Edwin Moses. Mannen som var uslåelig på 400 meter hekk i nesten ti år.

Warholm toppet det hele med å vinne Diamond League-øvelsen som var spekket med stjernenavn, og sette ny norsk rekord med tiden 48,25.

– Det må sies å være en over snittet opplevelse for en ung sunnmøring, oppsummerte han tydelig fornøyd etterpå.

Han hadde tross alt løpt på den tredje beste tiden i verden så langt i år. Bak seg på lista hadde han solide navn som Yasmani Copello fra Tyrkia med tiden 48,44, og irske Thomas Barr med 48,95. Regjerende OL-mester Kerron Clement kom helt sist, og «tuslet» uinspirert inn til tiden 50,52.

– Ekstremt sliten



Warholm ledet løpet hele veien, og holdt unna på oppløpet. Etter målgang ble han liggende helt utslått i flere minutter før han tok æresrunden.

– Jeg var ekstremt sliten etter hekk åtte. Det var rått å bli møtt av publikums rop på oppløpssiden. Jeg hadde et stort forsprang etter 300 meter, og jeg var den som ville mest, sa han til pressen etterpå.

Men han mener det er viktig å holde sine raske føtter på jorden til tross for at formen er meget bra litt under to måneder før VM i London.

– Det lover bra, og er en god indikator, men det er noe annet å komme til et mesterskap. Da er det tre runder, og det handler om ikke å drite seg ut, sa han på spørsmål om hva han tenker om at han har tredje beste tid i verden.

Stjernetreff

Han hadde stjerner i øynene da han fikk en halvtime med Moses på Thon Hotel Opera i Oslo sentrum. Moses har blant annet fire verdensrekorder og to OL-gull på merittlista som også inneholder vanvittige 122 strake seirer. Møtet inspirerte kanskje, sammen med et entusiastisk Bislett-publikum, til å sette ny rekord.

– Det som er spesielt er jo at Edwin Moses fikk det til å se så lett ut. Det betyr jo at det er gjort på en rasjonell måte, og det er forbilledlig. Det er umulig å kopiere ham, men han kan inspirere til måter jeg og treneren min kan løse dette på både økonomisk og effektivt, sa Warholm til VG etter møtet med Moses.

Det så ikke like lett ut da han slet seg inn til seier på Bislett torsdag kveld, og han var så vidt borti den siste hekken.

–Eer det én hekk det er greit å være borti, så er det nummer ti. Men det er mer å gå på, sa Warholm før han hastet videre.

LEGENDEN OG TALENTET: Edwin Moses (t.v.) tok seg god tid til en prat med Karsten Warholm to dager før Bislett Games. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

Fredag drar han til Stockholm for å løpe 400 meter hekk igjen.

– Har du noe saft igjen i bena til å gjøre et nytt godt løp der?

– Akkurat nå ville jeg svart nei. Diamond League-sirkuset er litt vanskelig å forholde seg til. Bislett var hovedgreia, og jeg vil ikke at folk skal forvente altfor mye i Stockholm. Det er klart det her var en utladning, men jeg sikret meg bra med Diamon League-poeng og har en liten buffer. Og når jeg stiller til start skal jeg yte mitt beste, sa Warholm.

PS! Moses sa blant annet følgende til NRK etter å ha sett Warholms løp: – Veldig bra tid på denne tiden av året. Det er tidlig i juni.