Ny verdensrekord av Jakob (16) på drømmemila

BISLETT STADION (VG) Jakob Ingebrigtsen senket sin egen verdensrekord på en engelsk mile med nesten to sekunder på Bislett.

Det norske stortalentet vant på tiden 3,56.29 minutter i U20-feltet på Bislett. Det er ny verdensrekord for 16-åringer.

Løpet var også godt nok til å slå verdensrekorden til Steve Cram for 17-åringer på 3.57,43 fra 1978.

– Det var helt sykt. For en opplevelse, sier Ingebrigtsen til VG og fortsetter:

– Med den formen jeg er i nå, gleder jeg meg bare til å ta på meg piggskoene og løpe. Jeg er i mitt livs form.

Pappa Ingebrigtsen er imponert.

– Det er vanvittig. Det er fantastisk. Han skal løpe 1500 meter på søndag, og det kommer til å gå jævlig fort, sier pappa Gjert Ingebrigtsen på NRKs sending rett etter rekordløpet.

Tok 53 år gammel rekord



Det skjer litt under tre uker etter at han slettet en 53 år gammel rekord ved å bli den yngste som har vunnet en engelsk mil på under fire minutter. Da noterte han tiden 3.58,07.

En engelsk mile er 1609 meter.



Storebror Henrik Ingebrigtsen var ikke imponert over haren på den engelske milen. Men han var utrolig imponert over det lillebroren leverte.



– Jakob ble hindret av haren. Men han kom seg opp igjen, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.



Verdensrekorden på en engelsk mile for løpere under 20 år ble satt på Bislett i 2009 av Ilham Tanui Ôzbilen fra Tyrkia på 3,49.29 - han het forresten William Tanui Biwott og representerte Kenya da han satte den rekorden.

Senere i kveld løper storebror Filip Ingebrigtsen 1500 meter på Bislett, mens eldstemann Henrik Ingebrigtsen er ute for resten av sesongen på grunn av skade. Han ble operert tidligere denne uken.

Pedersen ett hundredel fra norgesrekorden



Isabelle Pedersen (25) var bare ett hundredel bak norgesrekorden til Christina Vukicevic på 100 meter hekk på Bislett torsdag kveld.

FORT: Isabelle Pedersen (i midten) var ett hundredel bak den norske rekorden på 100 meter hekk på Bislett torsdag kveld. Tyske Pamela Dutkiewicz (t.h.) vant, mens Kristi Castlin ble nummer to. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

1. juni satte Pedersen ny personlig rekord med 12,83 i det franske stevnet Meeting de Montreuil. Den gamle rekorden lød på 12,86 sekunder. Torsdag kveld løp hun for norgesrekord.



Og hun var så nære. Hun klokket inn på tiden 12,75 sekunder. Hun ble nummer tre i kveld. To hundredeler bak vinneren. Pamela Dutkiewitz vantmed tiden 12.73, mens Kristi Castlin tok andreplassen.

– Nå er jeg helt fantastisk glad. Vi hadde en helt rå start. Det var bare helt vilt å løpe. Jeg har aldri løpt så godt de ni hekkene. Dette er den beste starten jeg har hatt, sier Pedersen til NRK.

Lå på bakken



Pedersen ble liggende på bakken og ventet på tiden, og ble tydelig fornøyd da hun fikk beskjed om at hun hadde satt ny personlig rekord.

Christina Vukicevic Demidov har norgesrekorden på 100 meter hekk, med tiden 12,74 sekunder satt 1. juni 2009.

Pedersen var altså bare ett hundredel bak norgesrekorden.

Vukicevic Demidov lagt opp og er gift med fotballproffen Vadim Demidov. De bor i USA, men hun fortalte nylig til VG at hun ikke er noen standard fotballfrue.

PS! Friidretts-VM i London starter 4. august.