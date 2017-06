Isabelle Pedersen ett hundredel bak norgesrekord

BISLETT STADION (VG) Isabelle Pedersen (25) var bare ett hundredel bak norgesrekorden til Christina Vukicevic på 100 meter hekk på Bislett torsdag kveld.

1. juni satte Pedersen ny personlig rekord med 12,83 i det franske stevnet Meeting de Montreuil. Den gamle rekorden lød på 12,86 sekunder. Torsdag kveld løp hun for norgesrekord.



Og hun var så nære.

Christina Vukicevic Demidov har norgesrekorden på 100 meter hekk, med tiden 12,74 sekunder satt 1. juni 2009.

Pedersen var altså bare ett hundredel bak norgesrekorden.

Vukicevic Demidov lagt opp og er gift med fotballproffen Vadim Demidov. De bor i USA, men hun fortalte nylig til VG at hun ikke er noen standard fotballfrue.

– Jeg er glad for ny personlig rekord, men traff ikke godt nok på slutten av løpet. Jeg føler at jeg har bedre tider inne, og satser nå alt på at det kommer på Bislett, sa Pedersen til Norsk Friidrett.

Isabelle Pedersen var seks hundredeler fra OL-finalen på 100 meter hekk i Rio de Janeiro i fjor sommer.