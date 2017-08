Ekspertene om Gull-Warholm: Holder med mamma som sjef

Karsten Warholm (21) kan tjene nærmere en halv million kroner hvis han vinner sesongens nest siste konkurranse. Men ekspertene rundt Norges VM-gullvinner ser ingen grunn til at støtteapparatet hans - med moren som sjef - må bli større.

– Ja, det blir mer penger i systemet når du gjør det bra. Men det er ikke noe problem, slik jeg ser det, svarer Kristine Gølin Haddal (44) på VGs spørsmål om at det med sønnens ferske suksess «er en del mer penger som skal administreres».

Mamma Kristine Gølin Haddal har hovedansvar for marked og media når det gjelder Karsten Warholm. Sammenlignet med tiden før han var først over målstreken i London, vil trykket rundt sønnen være betydelig større i Zürich onsdag og torsdag, samt under NM i Sandnes fra fredag.

Seier: 400.000 kroner

– Det har vært en liten eksplosjon; ikke noe som har skjedd gradvis. Spesielt etter London (VM) har interessen vært stor. Det har også vært mange flere henvendelser fra utenlandske medier. Det blir en balansegang. Han skal være tilgjengelig, men samtidig prestere på topp, svarer friidrettsforbundets toppidrettssjef Håvard Tjørhom på spørsmål om «skjerming» av Karsten Warholm foran sesongavslutningen.

Bonusen for å være raskest over 10 hekker i finalen på 400 meter hekk i stevneserien Diamond League torsdag kveld, er 50 000 dollar. Det vil si 400 000 kroner. Før han eventuelt kan innkassere den gevinsten, har Karsten Warholm mottatt startpenger som matcher hans nyvunne status som verdensmester.

Onsdag formiddag er han under stevnets internasjonale pressetreff satt opp i «heat» med VM-gullvinnerne Sally Pearson (100 m hekk) fra Australia og Emma Coburn (3000 m hinder) fra USA.

– Vi har hatt et godt innarbeidet team, og vi har klart å håndtere trykket til nå. På nåværende tidspunkt er det ingen grunn til å gjøre endringer. Vi har med folk som er sparring-partnere og som kan hjelpe oss når vi trenger det, sier Kristine Gølin Haddal.

Hun sier at jobben hennes tilsvarer en hundre prosent stilling i perioder.

Hoen: Lurt i fremtiden

Det er snarere regelen enn unntaket at friidrettsutøvere er tilknyttet agenter eller management som sørger for at de får starte i egnede stevner, får startpenger i henhold til status og forhandler frem utstyrsavtaler.

Jakob, Filip og Henrik Ingbrigtsen, og Karoline Bjerkeli Grøvdal, har Stina Funke og Daniel Wessfeldt, som tok hånd om Andreas Thorkildsen – og i sin tid Steinar Hoen.

Svenskene har også svømmestjernen Sarah Sjöström (24) i stallen. Stina Funke sier til VG at mange har spurt dem om de jobber med Karsten Warholm. Hun understreker at de ikke har gjort forsøk på å få en avtale med ham, selv om Norges nye friidretts-yndling står uten sertifisert agent.

– For Karsten er det nå mindre viktig, enn om han hadde blitt nummer seks i VM. Når han er på dette nivået, er det enklere for ham å bruke moren sin. Han er verdensmester, og det vil han være i to år. Men på lengre sikt kan det være lurt å ha et management som stevnearrangørene vil jobbe med. Så å si alle utøverne som er etablert har en agent, sier Steinar Hoen (46).

Norges EM-gullvinner i høyde (1994) og Bislett Games' mangeårige stjernefikser har faktisk fungert som agent for Karsten Warholm i forbindelse med Diamond League-stevnene i Stockholm (seier), London (som han droppet) og nå Zürich.

– Jeg hjalp ham inn i Stockholm, før han vant på Bislett, da ingen visste hvem han var. Nå hjelper jeg til i forbindelse med Zürich. Vi (Bislett) er jo en del av Diamond League, og da faller det naturlig for meg å gjøre det, sier Steinar Hoen.

– Penger ikke hovedmålet

Ståle Jan Frøynes er utviklingsansvarlig i Norges Friidrettsforbund.

Han var sertifisert som agent av det internasjonale friidrettsforbundet fra 1994 til 2016. Karsten Warholm var på rekruttlandslaget under Frøynes fra 2014. Frøynes forteller at han har «servet» Warholm og karakteriserer seg som «underleverandør» – vel å merke uten honorar – til Kristine Gølin Haddal med hensyn til marked og utstyr.

– Jeg tror det er lurt at mor Kristine har hovedansvaret for dette, og så kan hun søke assistanse på de områdene det trengs. Steinar (Hoen) har for eksempel hjulpet til på konkurransesiden, og jeg er ikke en dårligere forhandler enn agentene. De tar seg stort sett av konkurransene og utstyrsavtaler, sier Ståle Jan Frøynes.

– Husk at målsettingen i Team Warholm er best mulige idrettslige resultater, ikke høyest mulig økonomisk avkastning. Penger må selvsagt til, men det er ikke hovedmålet.

Toppidrettssjef Håvard Tjørhom påpeker at trener Leif Olav Alnes også er en viktig brikke i apparatet rundt Karsten Warholm.

– Han har mye praktisk erfaring. Apparatet rundt Karsten er lite og nært, og det er viktig, sier toppidrettssjefen.