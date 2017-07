Bestemte seg i natt: Jakob Ingebrigtsen (16) satser på VM

Etter EM-gullet søndag har Jakob Ingebrigtsen (16) tatt avgjørelsen: Han stiller i senior-VM i London.

– Nå har Jakob tatt beslutningen om å gå all inn for 3000 meter hinder i London, skriver faren Gjert i en melding til VG.

Da Jakob Ingebrigtsen tidligere i sommer løp 3000 meter hinder for første gang i karrieren, smadret han VM-kravet for seniorer.

Det fikk far og trener Gjert Ingebrigtsen til å åpne for at sønnen kunne få billett til London-VM i august, selv om han først hadde avfeid muligheten.

Tidligere i juli gikk han enda lenger, og regnet med at sønnen skulle med, selv om han helst skulle sluppet hele problemet.

– Hadde jeg visst at han kunne ta et VM-krav, hadde jeg ikke sluppet ham til, sa Gjert Ingebrigtsen til VG før helgen.

Norges Friidrettsforbund presenterer mandag den norske VM-troppen, som blir både stor og god etter de sterke resultatene den siste tiden.

Etter at Jakob sikret sitt andre gull i junior-EM på under ett døgn (og på nettopp 3000 meter hinder), var det klart for familiemøte i italienske Grosseto.

– Det blir eventuelt avgjort i kveld, så får vi se frem mot VM om det blir aktuelt eller om kroppen sier det ikke går. Vi må først sette oss ned og reflektere over det, svarte Jakob tidlig søndag kveld på VGs spørsmål om når han skulle bestemme seg.

Nå er det altså klart at 16-åringen tar spranget og deltar blant «ulvene» i senior-VM. Det blir uansett god erfaring å ta med seg videre i karrieren.

Jakob hadde siste det ordet

Selv om forbundet langt på vei har gitt ham grønt lys, faren hele veien har vært skeptisk og brødrene Filip og Henrik også har ønsket å komme med sine synspunkter, var avgjørelsen til syvende og sist 16-åringens egen.

– Er det du som bestemmer?

– Det er jo det, sa han etter søndagens gulløp.

