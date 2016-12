Thorkildsen: Friidretten må rydde opp

Andreas Thorkildsen (34) la ikke fingrene mellom da han talte til IAAF-kongressen i Monaco: – Det må ryddes opp. Det er det ingen tvil om.

– Det viktigste er å bli kvitt korrupsjonen. Forhåpentlig vil vi bli kvitt den med de nye reformene. Det er uakseptabelt slik det har vært. Ikke med Sebastian Coe (60) som president nå, men slik det var under Lamine Diack (83), sier Andreas Thorkildsen til VG.

– Vi (friidretten) må ikke komme i den situasjonen igjen, som da Diack satt med makten og ikke ville gi den fra seg. Vi kan ikke ha en situasjon der en president i et forbund kan ty til utpressing overfor utøvere som er tatt i doping, tilføyer han.

Ny åpenhet



Norges dobbelte OL og EM-gullvinner, samt VM-gullvinner, har avsluttet karrieren som spydkaster, men han ble i fjor valgt inn som medlem av utøverkomiteen i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

Derfor var han til stede under IAAFs kongress i Monaco lørdag, der prisene til årets friidrettsutøvere ble utdelt (Jamaicas Usain Bolt og Etiopias Almaz Ayana) – og kandidatene fra 200 nasjoner skulle stemme over IAAFs reformprogram.

– Det er ekstremt mye positivt som skjer. Det er en morsom prosess å være med på, alt startet med Coe. Nå har vi faktisk en stemme, alle prosessene er åpne, sier Andreas Thorkildsen med tanke på utøverne og deres krav om «forandring og opprydning».

– Jeg tror det vil lykkes, sier han.

IAAF har nedsatt en såkalt utøvernes integritetskomité, som ifølge IAAF-president Sebastian Coe vil samarbeide tett med det internasjonale antidopingbyrået (WADA) og den internasjonale olympiske komité (IOC).

Talte til kongressen



IAAF-president Sebastian Coe har kalt det «Time for change» etter alle skandalene, der den ene nærmest har avløst den andre – og den tredje.

Stikkord har vært doping, korrupsjon og arrestasjon. Det siste av IAAFs forrige president Lamine Diack etter avsløringer om korrupsjon knyttet til doping.

Senegaleseren satt som øverste sjef for det internasjonale friidrettsforbundet fra 1999, til briten Coe erstattet ham i fjor.

«It does need cleaning. That's just a fact», sa Andreas Thorkildsen da han fikk ordet foran kongressen i Monaco lørdag. Til VG sier han søndag at han er sikker på at det vil bli ryddet opp. Thorkildsen mener at Sebastian Coe allerede denne helgen fikk gjennomslag for sitt krav om større åpenhet, og en mer «intelligent» dopingjakt.

– Det var mange som ble overrasket og det gikk et sukk gjennom salen da det gikk opp for delegatene at stemmegivningen ville være åpen. Det vil si at alle kunne se hva den enkelte nasjon stemte, for eller mot, sier Andreas Thorkildsen.

Kulturforskjeller



Etter det fikk Sebastian Coes reformprogram nær hundre prosent oppslutning.

Jamaica, som lot være å stemme, var ett av 10 unntak. Noe som blir oppfattet som merkelig med tanke på Bolts mange sterke, offensive uttalelser rettet mot utøvere og konkurrenter som er tatt for doping.

Verdens raskeste mann uttalte nylig at han er for livstids utestengelse av utøvere tatt for alvorlige brudd på dopingreglene.

– At 10 nasjoner av 200 stemte mot, har ingen betydning. Men det dreier seg om kulturforskjeller nå det gjelder motstand mot deler av reformprogrammet, sier Andreas Thorkildsen.

Sebastian Coe fikk ikke gjennomslag for at delegater bare skal kunne sitte i sine posisjoner til fylte 70 år. Men de kan nå ikke sitte lengre enn 12 år. En 50/50 fordeling kvinner/menn i styrer og komiteer, fikk også tommelen ned.

– For oss er alle reformene logiske og vi tar dem for gitt. Men i andre nasjoner er det ikke slik. Reformprogrammet så helt annerledes ut for et par uker siden, men så skjønte man blant annet at likt antall kvinner i styrene ville være et dødfødt forslag. Slikt tar tid, sier Andreas Thorkildsen til VG.