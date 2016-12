Hekke-Warholm trener turning med Spyd-Thorkildsen

TURNHALLEN HASLE (VG) Hekkefenomen og multitalent Karsten Warholm (20) forlangte å bli kalt «svane» etter suksessen i Rio-OL. Hvordan han ser ut i turning med Andreas Thorkildsen (34) som læremester vil han helst ikke sette ord på.

– Jeg skal i alle fall aldri omtale meg selv som «kråke» – ever – igjen. Det tror jeg at jeg skal la være, sier Karsten Warholm til VG etter sin ukentlige turnøkt sammen med Andreas Thorkildsen på Hasle i Oslo.

Perset i OL Karsten Warholm Født: 28. februar 1996 Klubb: Dimna IL Friidrettsutøver: 400 meter hekk og mangekamp. Gjennombrudd internasjonalt i EM i Amsterdam og Rio-OL sommeren 2016. Personlige rekorder (bl.a.): 48,49 sekunder 400 m hekk i Rio-OL (slått ut i semifinalen), 46,10 sekunder 400 m (Kristiansand august 2016), mangekamp U20 7764 poeng (2015).

Bakgrunn for «aldri kråke igjen»: Da han slo gjennom internasjonalt i friidretts-EM i Amsterdam i sommer, ble også hans uortodokse passering over nest siste hekk på 400 meter godt kjent. Han vedgikk at den ble utført i en slags kråkestil. Foran OL en måned senere uttalte han til VG at det – «kråka» – var blitt hans varemerke.

Etter OL-semifinalen, der den omtalte teknikken satt, og 9. plass totalt, insisterte han på navnebytte: – Kråka er blitt en svane, sa han til VG i pressesonen under OL-stadion.

Turning i ringer, svingstang, skranke og håndstående kan virke å være langt unna 400 meter hekk og 2017-målene om suksess i U23-EM og friidretts-VM i London neste høst. Karsten Warholm har imidlertid møtt opp til turntrening en fast dag i uken i godt over ett år.

Med dobbelt OL (2004/08) og EM-gullvinner (2006/10) i spyd, Andreas Thorkildsen, som trener.

Eller?

Straff: 10 minutter «planke»



– Du kan se det på to måter. Jeg er til dels treneren hans, til dels en treningskompis. Han er bare med når han vil. Jeg gjør den treningen uansett, sier Andreas Thorkildsen.

STERK KRÅKE: Karsten Warholm (20) mener han kan se langt etter Andreas Thorkildsens nivå i turnapparatene, men gir overfor VG uttrykk for at han er ganske fornøyd med dette «muskelbildet» i skranke. Foto: Fredrik Solstad , VG

Men det er ikke bare-bare. Karsten Warholm kommer ett minutt for sent til avtalt tid. Thorkildsen utsteder bot i form av straffetrening: 10 minutter i «planke» for Warholm.

Thorkildsen, som også vant VM-gull i 2009, la offisielt opp i mai. Nå trener han fire til fem ganger i uken, en gang turning. Mest av kosmetiske grunner «for å være brutalt ærlig.»

Da han hadde spydkasting som yrke var turn en del av «jobben». Det er ingen overdrivelse å si at han behersket turnapparatene over middels godt.

200 kilo i benkpress



– Slik jeg ser det, kan han en del flere ting enn det jeg kan. Jeg kan si «dæven», det var ikke så verst, til han. Jeg tror ikke han tenker slik om meg, sier Karsten Warholm med tanke på turningen.

Der tar han litt feil.

– En ting er løpstalentet og spensten, det er udiskutabelt. Han er et treningstalent og absorberer treningen så lett at det er helt utrolig. Han blir plutselig bedre i løpet av tre dager. I turningen kan han ta én «tier», for så å ta to tiere uken etter, forteller Andreas Thorkildsen om Warholm.

På spørsmål om hvilket utbytte han som hekkeløper har av turningen, svarer Warholm at det vil være «feil å forsvare det» som avgjørende faktor.

– Det er det ikke. Det er et parameter langt der ute på skalaen. Men det er viktig med denne typen basistrening, som alle idrettsutøvere driver med. Det er en fin måte å drive styrketrening på, uten å legge på seg for mye muskler. Jeg kan ikke bli som Andreas og ta 200 kilo i benkpress, sier Karsten Warholm.

ET STYKKE IGJEN: Andreas Thorkildsen hevder at Karsten Warholm viser stor fremgang fra den ene treningsøkten til den neste i turnhallen. Her får Norges nye hekkehåp beundrende blikk fra yngre gymnaster tirsdag kveld på Hasle i Oslo. Foto: Fredrik Solstad , VG

Han legger til, og det er ikke minst viktig, at det er en fin avveksling og variasjon fra det han eller gjør. Det er ifølge hekke og løpstrener Leif Olav Alnes trening seks dager i uken, fire til fem timer hver dag.

7-kamp?



– De får holde på uten min innblanding. Det ligger en liten forbedring i dette, det er lyst og mestringsbetont. Så lenge det gir energi, fremfor å ta, er det OK, sier Alnes til VG.

Karsten Warholm, multitalentet, har lenge lekt med tanken om å satse på mangekamp. Han kan komme til å bruke litt tid på 7-kamp innendørs, men det skal ikke være til hinder for 400 meter hekk.

– Det ville være uforsvarlig å gjøre noe annet enn 400 hekk neste år. Slik det var i OL, begynner jeg å nærme meg verdenstoppen. Men jeg har tenkt mye på 7-kamp. Det kunne være en fin kombinasjon, sier han med en slags turntanke.

Den kan bidra til å gjøre ham bedre på 400 meter hekk.

PS! Karsten Warholm trener mye på å bruke både høyre og venstre ben som satsfot foran nest siste hekk. Den ene kaller han gullfoten (svane), den andre sølvfoten (kråka). Målet hans er – med mål om å bli «world class» – at han uansett skal kunne passere den «uten å tape for mye.»