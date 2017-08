Alle gode ting er tre!

Kommentar ...eller nummer tre, da. Det er nesten ikke mulig å beskrive hvor stort det er med en norsk VM-medalje på en så prestisjetung øvelse som 1500 meter.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Den ville jubelen måtte settes på vent en stund, etter at en rasende Adel Mechaal følte seg innestengt av Filip Ingebrigtsen på oppløpet, og truet med protest.

Plutselig ble neglebåndene stadig kortere.

Men så var det bare «puh».

Og «Jaaaaa!»

Etter å ha sett tv-bildene ble protestplanen nemlig klokt nok droppet av Mechaals sjefer.

For her er det ikke grunnlag for å hevde at nordmannen foretok noen bevisst obstruksjon, i en øvelse der det bokstavelig talt gjerne er armer og bein på oppløpet.

Dermed er det klart for runde to av «klype seg i armen-øvelsen» over norske prestasjoner i London.

For dette er stort - på så innmari mange måter:

Hallo!

• Vi snakker om 1500 meter.

• Vi snakker om øvelsen som er crème de la crème på mellom- og langdistanse.

• Vi snakker om et verdensmesterskap - med de kruttsterke nasjonene utenfor Europa på plass.

• Vi snakker om en MEDALJE til Filip Ingebrigtsen.

• Vi snakker om det hittil største kapittelet i historien om tidenes mest fascinerende familieprosjekt.

• Men mest av alt snakker vi kanskje om en mental oppvisning av de sjeldne fra 24-åringens side.

Du er nemlig laget av noe helt spesielt når du heroisk tetter luken og tar igjen verdens beste løpere, og holder trykket selv om teten siger fra igjen på slutten, i tilstrekkelig grad til å holde spanjolen unna.

Selvsagt var det stort både da Filip ble europamester i fjor, og da storebror Henrik ble det samme, men bronse i VM flytter grensene enda mer for hva som bor i «The Ingebrigtsens».

Storebror Henrik mener brorens prestasjon er det største i norsk friidrett siden Rodals OL gull.

Det vil sikkert folk i Karsten Warholms hjembygd Ulsteinvik og Ingebrigtsens base i Sandnes ha litt ulike meninger om, men det er i tilfelle en internkonkurranse på øverste hylle.

Under sekundet var det fra Ingebrigtsens 3,34,53 til gullvinner Elijah Motonei Manangois 3.33,61, med Timothy Cheruiyots 3.33,99 imellom.

Mens alle rundt jublet vilt, var Filip Ingebrigtsen også litt skuffet midt i gleden, fordi han irriterte over at han ikke var bedre med da rykket kom. Akkurat den holdningen, rett etter en historisk 1500-metermedalje bak nummer én og to i verden, sier mye om den mentaliteten som råder i denne unike familien.

To europamestere, en VM-medaljør og en verdensrekordsettende tenåring har altså vokst opp under samme tak. Og bare fantasien setter grenser for hvor mye mer moro de kan gi oss.

For mens andre dyrker roser i hagen, er det vinnermentalitet som dyrkes frem hos Gjerts disipler.

Og tusen takk for det.