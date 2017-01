Kjæresten til skicrosstjerne i koma: – Nå føles det bare meningsløst å konkurrere

Kjæresten til Anna Holmlund (29) snakker for første gang om tiden etter at hun havnet i koma, etter en fallulykke på trening.

Holmlund ligger fortsatt i koma etter ulykken i Italia 19. desember. Både hun og kjæresten Victor Öhling Norberg (26) var blant verdens aller beste skicrosskjørere.

I et intervju med SVT torsdag snakker Norberg om tiden etter ulykken til kjæresten.

Før ulykken satset Norberg på VM-medaljer og sammenlagtseier i verdenscupen. Nå har han ikke trent i det hele tatt på tre uker.

– Akkurat nå føles det bare meningsløst å konkurrere, mye bare snurrer sier Norberg til SVT.

Dro rett til kjæresten



Holmlund tok OL-bronse i skicross i Sotsji i 2014, og er en stjerne i miljøet.

OL-MEDALJE: Anna Holmlund tok bronse i OL i Sotsji i 2014. Foto: Shamil Zhumatov , Reuters

Han var på trening i Italia da Holmlund skadet seg. Han droppet konkurransene i Innichen og dro rett til sykehuset hvor kjæresten lå, for å være sammen med henne.

– Skisuget bare døde etter det som skjedde, og motivasjonen til å kjøre på ski har ikke kommet tilbake. Om det kommer tilbake og når, har jeg akkurat nå ingen anelse om, sier Norberg til

Puster selv



29-åringen slo hodet kraftig i fallet på trening før jul. Hun mistet bevisstheten og ble fløyet til sykehus i Bolzano. Det ble konstatert blødninger i hjernen. Hun er nå blitt flyttet til hjemlandet.

For noen dager siden kom meldingen om at Holmlund er flyttet fra intensiven og over til en mindre avdeling på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna utenfor Stockholm. Hun var fortsatt ikke ved bevissthet, men hun kunne da puste selv.

– Hadde jeg hatt en vanlig jobb hadde det vært veldig vanskelig å komme tilbake, men nå er det toppidrett og det krever at man er i toppform både fysisk og mentalt, og det er jeg ikke nå, sier Norberg til SVT.