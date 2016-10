Fredric Aasbø tok sølv i Formula-cupen: – Større enn VM-gull

LOS ANGELES (VG) Etter en høydramatisk finalerunde i Los Angeles i natt norsk tid sikret Fredric Aasbø seg sølvmedaljen i Formula Drift-cupen i USA.

I fjor vant Aasbø VM i drifting, men i år har mannen som også er kjent for å gjøre alle de villeste stuntene i børningfilmene, satset mest på den vel så prestisjetunge Formula-cupen.

Foran det åttende og siste løpet i Irwindale i Los Angeles ledet amerikaneren Chris Forsberg med 36 poeng foran Aasbø. For at Aasbø skulle ha teoretiske sjanser til å vinne sammenlagt måtte da amerikaneren bli slått ut allerede i åttendedelsfinalen.

Samtidig måtte han ikke bli dårligere enn nummer to. I Formula drift cupen får 32 kjører delta i finalen, så er det dueller eller cup-prinsippet.

Les også: Drifting-Aasbø mistet lappen etter råkjøring

– Ble for ivrig

En overtent Chris Forsberg ville vise et fullsatt stadion at han var best, ble litt for ivrig og endte i murveggen i 200 km/t i åttendedelsfinalen. Aasbø skulle i et senere heat, og visste hva som gjaldt da han sto på startstreken. Han kunne vinne hele greia.

Men adrenalinet kokte i hodet på Aasbø også, han ga akkurat litt for mye gass, og dultet borti sin motstander. Dermed var det over og ut for Aasbø også.

– Er du litt forbannet på deg selv nå?

– Ja, jeg ble for ivrig. Det er millimeter som avgjør i denne sporten. Så her og nå er jeg litt irritert. Men likevel: jeg har blitt nummer to i Formula drift cupen. Det er stort!

TILFREDS: Til tross for at Fredric Aasbø ikke nådde toppen av pallen, er han fornøyd med resultatet. Foto: , Klaudia Lech, VG

Les også: Fredric Aasbø knuste alle

Noen minutter senere utdyper han:

– Det ville vært en gedigen sensasjon om jeg skulle ha vunnet sammenlagt. jeg hadde et par dårlige løp tidlig i sesongen. Mens Chris har plukket jevnt med poeng hele veien, selv om han ikke har vunnet et eneste løp i hele sesongen. Jeg er fornøyd med annenplassen, det er artig å være med helt der oppe, sier Fredric som er superstjerne i driftingmiljøet.

Aasbø er fabrikkjører for Toyota, og har et profesjonelt team rundt seg.

VG+ - historien om Aasbø: Støvsugerselgeren som ble driftingstjerne

Større enn VM-gull

– Hvordan rangerer du annenplassen i Formula-cupen opp mot VM-seieren i fjor?

– Jeg kjører jo for å vinne, og det er klart det var gøy å bli verdensmester. Men i drifting er Formula-cupen større. Det er ikke alle som satser på VM, da det kjøres over flere kontinenter. Og USA er det største markedet. Jeg har ikke prioritert VM i år. Sportslig er dette det største jeg har gjort, sier han.

For de uinnvidde, i drifting handler det ikke om å kjøre fortest, men å sladde mest mulig kontrollert. I fart i opp mot 230 kilometer i timen sladder de bare centimeter fra murvegger.

I duellene kjøres det to runder, i den første runden kjører den ene først, mens den bak skal etterligne og helst gjøre enda bedre de stuntene som motstander gjør. I andre omgang er det omvendt.

– Når du kjører bakerst er det noen partier i løpet du ikke ser noen ting, fordi røyken etter dekkene som brenner opp gjør alt helt hvitt. Så da kjører vi litt i blinde, så vi teller, vi kjenner jo løypa, og vi må stole på at kjøreren foran ikke gjør noe uventet, selv om det jo er litt av poenget også, sier Aasbø.

Han vant to av de åtte rundene i årets cup. Han vant i Orlando og i Canada.

Vaught Glittin jr, amerikaner han også, endte på tredjeplass i cupen.



Også Kenneth Moen fra Lillestrøm fikk kjøre finalen i Irwindale. Men privatsatsende Moen hadde et uhell og fikk knust frontruten under kvalifiseringen, og fikk dermed verst tenkelige startposisjon i finalen og ble utslått i første duell. Løpet i Los Angeles ble hans siste i USA.

– Jeg har ikke midler til å fortsette. Det blir Norge neste PR, sier Moen.