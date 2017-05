Lørdag takket Maxwell (35) av etter en av fotballhistoriens mest suksessrike karrierer. Fremst i rekken av gratulanter sto «broren», Zlatan Ibrahimović (35).

Den svenske superstjernen Zlatan Ibrahimović (35) kan se tilbake på en karriere få andre kan måle seg med, sist kronet med 17 seriemål for Manchester United, før en kneskade brått satte en stopper for sesongen.

Det meste av den 16 år lange reisen som proff i noen av Europas største klubber, har han delt med brasilianske Maxwell (35).

Siden de først spilte sammen i Ajax fra 2001, har de kun vært skilt to ganger: Da Ibrahimović spilte i Milan fra 2010 til 2012, og siden stjernespissen dro til Manchester før denne sesongen.

Lørdag tok Maxwell farvel med toppfotballen, da den franske serietoeren Paris Saint-Germain avsluttet sesongen 1-1 hjemme på Parc des Princes.

Les også: Zlatan etter kneskaden: – Jeg gir ikke opp

I den anledning hadde klubben, hvor Maxwell og Ibrahimović spilte sammen fra 2012 til 2016, samlet sammen videohilsener til backen fra en rekke PSG-storheter. Og selvfølgelig også fra brasilianerens svenske kamerat, ifølge Expressen.

– Max, dette er legenden som snakker, begynte svensken på typisk Ibrahimović-vis.

– Dette er ditt øyeblikk, dette er din dag. Sørg for å nyte den, for jeg og resten av verden kommer til å nyte den, Sørg for at det går bra og ikke gjør noen tabber nå, fortsatte han med et bredt smil om munnen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I TYKT OG TYNT: Maxwell (til venstre) og Ibrahimović (til høyre) fant hverandre i Ajax, og har siden feiret en rekke triumfer sammen i fire forskjellige ligaer. Her jubler de sammen etter at svensken har sikret 1-1 borte mot Valencia i en Champions League-kamp i 2002. Foto: Sergio Perez , Reuters

Mestvinnende i Europa

Forholdet mellom Maxwell og Ibrahimović er blitt kalt fotballens fremste «bromance».

Og selv om svensken er den største stjernen, er det brasilianeren som har det fulleste premieskapet.

I april ble han nemlig den mestvinnende fotballspilleren i Europa, da PSG vant cupen og sikret Maxwells 36. tittel, ifølge TV 2.

Ingen andre fotballduoer har noensinne vunnet like mye sammen mens de har spilt for de samme klubbene, ifølge Daily Mail.

Spøkefull Zlatan avslører hvor han legger premiene sine:

– Han er som en kosebamse

Det 16 år lange vennskapet begynte i Amsterdam, da begge ble hentet til Ajax i 2001.

– Jeg kom til Amsterdam helt alene, og jeg hadde problemer den første måneden. Etter to uker ringte jeg Maxwell og fortalte ham om det. Han inviterte meg over. Maxwell er det beste fyren i verden. Maxwell er som en kosebamse. Han lot meg bo hos ham. Vi hengte sammen, spiste sammen og kjørte sammen til trening, har svensken tidligere fortalt ifølge Daily Mail.

Maxwell beskriver Ibrahimović som en bror for ham.

– Kameratskapet begynte da vi var unge, single gutter, men det har fortsatt med våre familier. Det er et vennskap som definitivt vil vare også etter karrieren, fortalte han til L'Équipe.

Kameratene fulgte hverandre fra Ajax til Inter i 2006, før de begge flyttet til Barcelona i 2009.

Der spilte de sammen til Milan skilte dem, men i 2012 ble de gjenforent i PSG, hvor de spilte sammen frem til Ibrahimović gjorde Manchester United-spiller av seg i fjor sommer.