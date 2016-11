Zlatan vant Gullballen i Sverige for 11. gang

Zlatan Ibrahimovic (35) vant svensk fotballs høyeste utmerkelse - Guldbollen - for 11. gang mandag kveld. Manchester United-spissen ble i tillegg hedret med en statue - av Zlatan.

Zlatan Ibrahimovic ble hedret med Guldbollen første gang for elleve år siden. Det var i 2005. Året etter fikk den tidligere Celtic og Barcelona-spissen Henrik Larsson prisen.

Siden har imidlertid Zlatan vunnet den hvert eneste år, mandag kveld - i Globen - for 10. gang på rad. Statuen - som forestiller Zlatan - skal ifølge Aftonbladet være 2,7 meter høy. Den skal plasseres ved Friends Arena i Stockholm.

Blir rappet?



– Det føles utrolig stort. Jeg kommer til å bli borte en dag, men statuen kommer til å være der for alltid - om ingen rapper den, sier Zlatan Ibrahimovic i et intervju med sportbladet.se.

– Men det kommer til å bli vanskelig ettersom den er fire ganger så stor som meg, eller i alle fall mye større, tilføyer han.

Det har ikke falt i god jord hos alle. AIKs fans karakteriserer det som en dårlig spøk.

– For det første: Skal man reise en statue av Zlatan, kan man vel gjøre det ved hans hjemmearena (i Malmö). Til daglig er jo dette AIKs arena, sier Elvira Eriksson som er nestleder i Allmänna Supporterklubben (AIKs supporterklubb) til Sportbladet mandag kveld.

Statuen er laget av Peter Linde. Sveriges fotballforbund begynte for ett år siden å planlegge hvordan de skulle hedre sin største fotballspiller gjennom tidene.

Ledelsen i forbundet ble ikke umiddelbart enige om at det skulle skje i form av en statue. Zlatan, fra Malmö, er imidlertid veldig fornøyd med beslutningen om å forevige ham utenfor den svenske nasjonalstadion i hovedstaden.

(Saken fortsetter under video: Guardiolas hyllest til Zlatan)





– Når jeg fikk høre det... det hender at man får en statue etter at man er gått bort. Men jeg får det, og er fortsatt i live, sier Zlatan.

Fem bodyguards



Han er på den annen side ikke snauere enn at han mener Friends Arena burde få nytt navn, nemlig hans eget. Han understreker at han ikke fleiper. Zlatan mener at han har «dratt inn så mye» og at det er takket være ham at arenaen «lever».

– Jeg tror jeg leder skytterligaen der, på tross av klubblagene som spiller der. Jeg har ikke sjekket det, men det skulle ikke forundre meg, sier Zlatan Ibrahimovic.

Stauen er laget i en slags gullglinsende bronse. Den er nesten tre møtere høy og forestiller Zlatan ikledd kortbukser der han liksom tar jordkloden i besittelse, hverken mer eller mindre.

– Han første instruksjoner var «overdrive, overdrive, overdrive», forteller skulptøren Peter Linde om sine møter med Zlatan i atelieret utenfor Stockholm i begynnelsen av inneværende år.

Zlatan Ibrahimovic ankom til Globen cirka et kvarter før TV-sendingen fra prisutdelingen skulle starte. Han sto over den «obligatoriske» middagen og ble passet på av det svenske fotballforbundets sikkerhetssjef Jan Gustavsson. I tillegg til fem bodyguards.