Superstjernen Zlatan Ibrahimovic (35) hinter om å flytte til USA og bli skuespiller.

Etter at svensken reddet ett poeng for Manchester United i 1-1-kampen mot Everton tirsdag, snakket Ibrahimovic om sin videre karriere. Det kan se ut som han sikter mot en ny stjernehimmel.

– Det eneste Eric Cantona har gjort som jeg ikke har gjort ennå, er å bli skuespiller. Jeg er også nysgjerrig på å prøve meg som skuespiller, noe som Bourne Identity, en hemmelig agent, eller den nye James Bond. Hvorfor ikke? sa Ibrahimovic til ESPN.

De siste dagene har det blitt snakket mye om en overgang til LA Galaxy, og ryktene blir kanskje ikke færre etter dette intervjuet.

Kobles til LA Galaxy

Tirsdag publiserte mexicanske Fox Sport Deportes manipulerte bilder av Ibrahimovic i en LA Galaxy-drakt, og skrev at United-stjernen skal være enig med klubben om en lønn på over syv millioner dollar, noe som ville gjort han til ligaens best betalte.

På spørsmål om en ny kontrakt med Manchester United er aktuelt, svarer Ibrahimovic til Manchester United TV at de snakker sammen, men at det ikke er noe nytt.

– Jeg vet at Premier League ber om at jeg skal bli. Jeg kom hit og sa at jeg trengte ett år, men det tok meg tre måneder å få det som jeg ville. Det er det jeg føler i dag, men jeg vet ikke om jeg føler det slik neste år, sa Zlatan i et intervju med BT Sport.

Sikter høyt



Og om 35-åringen skifter karriere, er det altså ikke noen små roller han ønsker seg. Det er spilt inn hele 25 filmer om James bond, og Agent 007 har blitt spilt av stjerner som Sean Connery og Pierce Brosnan.

Den forrige filmen om den verdensberømte Agent 007, hadde tittelen «Spectre» og kom ut i 2015. VGs filmanmelder ga filmen terningkast 5. Anmeldelsen kan du lese her.

Manchester United ligger på femteplass i Premier League når det gjenstår ni kamper. De møter Sunderland søndag.