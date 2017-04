Zlatan etter kneskaden: Jeg gir ikke opp

Zlatan Ibrahimovic (35) er klinkende klar på én ting: Han skal tilbake etter den stygge skaden.

Etter at den svenske stjernespissen knakk sammen med store smerter før helgen, har flere fryktet at skaden kan bety slutten på karrieren for 35-åringen.

Natt til mandag norsk tid la Zlatan ut et bilde i sosiale medier av beina sine foran peisen. Han takker for all støtte og kjærlighet, og legger ikke skjul på at skaden er dårlige nyheter – og at han vil være ut av fotballen «en stund».

Men han avviser spekulasjonene om et karrierepunktum:

– Jeg vil komme gjennom dette som alt annet, og kommer tilbake sterkere. Så langt har jeg spilt med ett bein, så det bør ikke være noe problem. En ting er sikkert, jeg bestemmer når det er tid for å stoppe og ingenting annet. Å gi opp er ikke et valg. Ser dere snart, skriver han.

Manchester United bekreftet i helgen at 35-åringen har pådratt segskader i leddbånd i kneet, men presiserer ikke om det dreier seg om korsbånd.

Et avrevet korsbånd vil være det mest kritiske for spillerne, med en opptreningsperiode som kan ta mellom åtte til tolv måneder.

ESPN meldte fredag at det dreide seg om nettopp en korsbåndsskade for Zlatan Ibrahimovic, og at han tidligst ville være på banen igjen i januar.

