Zlatan er rikest i Premier League

Men én britisk idrettsprofil har tykkere lommebok enn svensken.

Zlatan Ibrahimović (35) har virkelig slått seg frem i engelsk fotball etter overgangen til Manchester United før denne sesongen.

Den svenske stjernespissen vet ikke bare hvor målet står, men har også bevist at han vet å finne frem til banken.

For på årets liste over de rikeste idrettsstjernene i og fra Storbritannia, er det kun én utøver som har mer å rutte med enn Ibrahimović, ifølge den britiske avisen The Sunday Times.

35-åringen har gjennom karrieren, hvor han har spilt for Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain og nå Manchester United, samlet opp en anseelig formue på 1,3 milliarder kroner.

Kun den engelske Formel 1-føreren Lewis Hamilton (32) kan skryte av å ha mer på bok enn svensken, med sine 1,6 milliarder kroner.

RIKEST: Lewis Hamilton 32 kan smile hele veien til banken. Formel 1-føreren er den rikeste idrettsstjernen i Storbritannia. Foto: Sergei Grits , AP

Selv om Formel 1 troner øverst, er det ingen tvil om at fotball er innbringende for de aller største stjernene. Fem av de ti rikeste idrettsprofilene er enten spillere eller managere, og tre av disse representerer Manchester United: Ibrahimović, Wayne Rooney (1,1 milliarder kroner) og José Mourinho (727 millioner kroner).

Fra rivalen Manchester City har kun én mann funnet veien opp på topp 10-listen: Pep Guardiola (597 millioner kroner).

Dette er de rikeste idrettsprofilene i Storbritannia, ifølge The Sunday Times: