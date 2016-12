Sjekk Zlatans frekke svar til kritikerne

Mange trodde ikke at en aldrende Zlatan Ibrahimovic (35) kunne lykkes i Premier League. Nå skyter storscoreren tilbake på kritikerne.

– Folk forventet ikke at jeg skulle gjøre det jeg gjør nå. De tenkte «han er 35, det er over». Men jeg tenkte at når alle tror jeg er ferdig, så skal jeg komme og vise dem. Og det er det jeg gjør. Jeg vil ikke bevise at de tok feil, men jeg vil sette ballen i munnen på dem. Jeg snakker med føttene. Andre snakker med munnen, sier svensken i et intervju vist på TV 2.

Ibrahimovic er for fullt med i kampen om toppscorertittelen i Premier League. Han har scoret 12 mål på 17 seriekamper før møtet med Middlesbrough nyttårsaften. Totalt har han scoret smått utrolige 50 mål i 2016 – bare Lionel Messi (51) har flere i løpet av kalenderåret.

Selv er spissveteranen ikke overrasket at han fortsetter å levere i verdensklasse.

– Jeg gjør det mer enn bra. Jeg er god på det jeg driver med. Sånn har det vært de siste 15 årene, så dette er ikke noe nytt for meg. Det er ingen overraskelse for meg. Dette er bare enda et år i karrieren min der jeg gjør det jeg er i stand til å gjøre. Den eneste forskjellen er at jeg nå spiller i Premier League, men jeg gjør fortsatt min greie. Det har jeg gjort uansett hvor jeg har vært. Og jeg er lykkelig, sier Manchester Uniteds superstjerne.

Han har virkelig funnet tonen med Paul Pogba, som også har begynt å skinne etter en treg start på sesongen. Pogba har fire målgivende pasninger på de syv siste kampene – alle til Zlatan Ibrahimovic.

– Jeg tror at Paul, den første måneden han var her, prøvde for hardt å vise at han var verdt overgangssummen i stedet for å spille sitt eget spill. Når han begynte å roe seg ned, begynte han å spille slik han kan, og han gjør det mye lettere for seg selv, sier Ibrahimovic ifølge The Telegraph.

José Mourinhos menn har virkelig funnet formen etter en varierende sesongstart. Klubben har vunnet fire strake Premier League-kamper og står med ni seriekamper på rad uten å tape.

Zlatan Ibrahimovic tror Manchester United-fansen, som ikke har feiret seriegull siden 2013, kan forvente etterlengtet suksess i tiden som kommer.

– Hvis du ser på de siste fire-fem årene, så har ikke United vært det United som folk er vant til å se. I år har det skjedd noe spennende. Det har kommet inn en trener som har vunnet alt, spillere som har vunnet og som er klare til å gjøre alt for å vinne. Man føler det i luften på treningsanlegget og på stadionene der vi spiller: Det er noe på gang.

Mourinho møtte fredag ettermiddag pressen i forkant av lørdagens kamp mot Middlesbrough. Den portugisiske manageren bekreftet at lagkaptein Wayne Rooney fortsatt er ute med skade.

– Luke Shaw trener uten problem, men jeg tror ikke han er klar til å starte. Rooney er fortsatt skadet, sa Mourinho.

United-sjefen bekreftet også at Anthony Martial, som har blitt linket til et utlån til spanske Sevilla, ikke kommer til å forlate klubben i løpet av januarvinduet.