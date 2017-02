Carrick om matchvinner Zlatan: – Han er fantastisk

WEMBLEY/OSLO (VG) (Manchester United-Southampton 3-2) «Gamlefar» Michael Carrick (35) sparte ikke på lovordene da han ble spurt om hvor viktig jevngamle Zlatan Ibrahimovic (35) har vært for Manchester United i sin første sesong.

Zlatan har scoret 26 mål for Manchester United i alle turneringer denne sesongen, to av dem kom i ligacupfinalen i går. Spissen avgjorde Community Shield-kampen mot Leicester i august med et hodestøt i sluttminuttene på Wembley.

Det samme skjedde mot Southampton i går kveld, da 3-2-målet foran over 85.000 tilskuere på Wembley ble avgjørende.

Matchvinner Zlatan: – Det var dette jeg kom for

– Han er fantastisk, folk fortsetter å stille spørsmål rundt ham og det at han spiller så mange kamper. Det er i seg selv en imponerende prestasjon. Men det at han scorer så mange mål, og så mange viktige mål – det får ikke blir stort større enn det han gjør i dag, sier Carrick.

Han kommer ut av United-garderoben som sistemann – rundt tre timer etter at klubben har sikret seg sitt andre trofé for sesongen. Paul Pogba rusler glisende forbi, og nekter å snakke med en fortvilet fransk journalist som tryglende ber om noen få sitater.

BLE BYTTET INN: Michael Carrick (t.v.) har vært ute med skade, men fikk spille andre omgang på Wembley i går. Her jubler han med trofeet sammen med Paul Pogba.



– Har vinnermentaliteten



Men Carrick tar seg tid, selv om to unger og kona helst vil komme seg videre.

– Vi er så glade for å ha sikret oss dette trofeet, og forhåpentligvis vil det gi oss en kickstart for resten av sesongen. Det er enormt, og egentlig litt vanskelig å forklare hvor stort det er, sier Carrick til Sky Sports.

VINNERMÅLET: Zlatan Ibrahimovic styrer ballen forbi Southampton-keeper Fraser Forster.

Zlatan har stjålet alle overskriftene igjen, men Carrick kan se svenskens rolle i et litt større perspektiv enn de fleste. Han har vært i klubben siden 2006, opplevd enorm suksess under Sir Alex Ferguson – og ikke minst motgangen de siste sesongene. Det ble riktignok FA-cup-seier, men trykket rundt gigantklubben har vært enormt.

Inn før sesongen kom blant andre manager José Mourinho, og en aldrende superstjerne fra PSG. Zlatans har påvirket laget på langt flere måter enn bare antall scoringer.

– Han har den vinnermentaliteten som trengs, og han har scoret så mange mål for oss. Noen av dem ekstremt viktige. Han fortjener all rosen han får, og viste hvorfor i dag, mener Carrick.

Kort kontrakt



Zlatan har i utgangspunktet kontrakt ut denne sesongen, men det skal mye til at ikke det avtalte opsjonsåret kommer i tillegg. Han fyller 36 år i oktober, uten at alderen ser ut til å tynge ham i det hele tatt.

– Tror du Ibrahimovic kan finne på å spille til han er nærmere 40?

– Hehe – det må du spørre ham om. Men det virker ikke som om han har noen problemer rent fysisk. Vi er jo omtrent like gamle, og det er begrenset hvor lenge vi kan holde på, sier Carrick til VG.

– Jeg føler meg fresh – jeg har ingen problemer med å holde det gående, gliste Zlatan da spørsmålet om lengden på karrieren kom fra pressekorpset.

DOBBEL: Manolo Gabbiadini feirer det første av to mål mot Manchester United. Han var byttet ut da Zlatan Ibrahimovic satte inn vinnermålet i det 87. minutt.

Han skal uansett først fullføre denne sesongen, og United kjemper om to titler til. De er i kvartfinalen i FA-cupen, åttedelsfinalen i Europa League, ligagullet blir bare teori ettersom det er altfor langt opp til ligaleder Chelsea.

– Det er klart jeg vil vinne så mange som mulig, og alle titlene betyr noe. Jeg har bygget et eget hus til dem, så det er plass til flere, sa en opplagt Ibrahimovic et par timer etter at han hadde utgjort forskjellen mot et Southampton-lag som kom tilbake fra 0–2 til 2–2.

Gabbiadini-dobbel



Manchester United var dødelig effektive i første omgang med et frisparkmål av Ibrahimovic etter 19 minutter – som Southampton-keeper Fraser Forster burde ha reddet. Da Jesse Lingard la på til 2–0 etter 37 minutter med et velplassert, lavt skudd virket finalen avgjort.

Men så sørget italienske Manolo Gabbiadini for 1–2 like før pause, og etter 49 minutter prikket han på frekt vis inn utligningen.

Det hjalp til slutt lite, for det var en svenske som stjal showet. Og det kom etter at Zlatan hadde vært nærmest usynlig i 2. omgang. Det ble fort glemt da han i det 87. minutt dukket opp på rett sted til rett tid.

Southampton hadde vært farligst, og blant annet hatt en heading i stolpen. Så fikk Ander Herrera legge inn foran mål. Der var Zlatan på plass med pannebrasken, og styrte ballen forbi Forster igjen.

Noen minutter senere var kampen over, og Zlatan ble sittende i knestående på gresset og ta imot hyllesten fra lagkameratene. Manager Mourinho kom også bort og klemte på den svenske superstjernen.

– Dette er min 32. tittel. Uansett hvor jeg drar vinner jeg. Nå har jeg to titler i Manchester United, og det er bare starten, slo Zlatan fast.

PS! Jose Mourinho fortsetter sin vanvittige statistikk. Portugiseren har aldri tapt en engelsk finale, og står med fire ligacupfinaler og en FA-cupfinale. 54-åringen vant også sin ellevte av totalt 13 cupfinaler han har deltatt i siden 2013. Seieren gjør også at Jose Mourinho blir den første treneren i Manchester United som vinner et trofé i sin første sesong som trener.