Følsom Zidane om Materazzi-skallingen: – En del av livet mitt

Real Madrid-trener Zinedine Zidane (45) må fortsatt forklare den famøse nedskallingen av Marco Materazzi i VM-finalen 2006.

Nylig gjorde Zidane et stort intervju med den franske TV-stasjonen Telefoot. Intervjuet begynner med at den tidligere midtbaneeleganten tar til tårene da han får se noen klipp fra sin karriere og av hans familie.

– Bildene viser livet mitt. Det kommer til å ta et minutt, så er jeg klar, sa Zidane og smilte ifølge L'Equipe.

Tross hans fantastiske spillerkarriere og utmerkede start som trener, vil Zidane også bli husket for hans besinnelstap noen få sekunder i hans siste kamp 9. juli i 2006.

Det åpner Zidane opp om i intervjuet.

Etter litt trøyeholding i VM-finalen spurte Zidane om Materazzi ønsket drakta hans. Da svarte Materazzi:

– Jeg foretrekker horesøsteren din!

Det utløste det berømte øyeblikket. Zidane skaller ned Materazzi og avslutter karrieren med å bli vist ut, før Italia senere vant på straffer. 11 år etter sier franskmannen dette til Telefoot:

SYNDEBUKK: Da Frankrike vant VM i 1998 var Zidane finalens store helt. I 2006 var det helt omvendt. Foto: Alessandro Bianchi , Reuters

– Jeg er ikke stolt av dette. Spesielt med tanke på all ungdom, alle trenere og alle som gjør fotball til en spesiell ting. Men det er en del av min karriere og mitt liv. Det er en av de tingene som ikke er hyggelige, men som vi må akseptere og fordøye, forklarer Zidane.

Lenge ble Materazzi beskyldt for å ha snakket stygt om Zidanes søster, men det har midtstopperen avvist.

– Det som irriterte meg mest, var at flere supportere og journalister fortalte at jeg hadde fornærmet moren hans. Jeg ville aldri fornærmet moren hans, for jeg mistet min da jeg var 15 år, sa Materazzi i fjor.

Zidane har sagt han aldri vil beklage seg ovenfor Materazzi.

– Etter kampen gikk jeg inn i garderoben og unnskyldte meg for lagkameratene mine. Jeg sa «tilgi meg, dette endrer ingenting, men unnskyld til alle sammen». Men jeg kan aldri unnskylde meg for ham (Materazzi). Aldri, aldri. Det ville være å vanære meg selv. Jeg ville heller dødd, sa Zidane, som ble kåret til mesterskapets beste spiller, i 2010.

Zidane tok over Real Madrid i januar 2016. Siden har han sikret klubben syv titler, blant annet to Champions League-trofeer. Etter 92 kamper har han et snitt på 2,45 poeng per kamp i alle turneringer - med 70 seiere, 15 uavgjorte og syv tap.

Det gjør han til en av de største favorittene til å vinne prisen som årets trener i London i oktober.