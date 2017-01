Dimitri Payet nekter å spille for West Ham - slaktes av sjefen

West Hams franske juvel Dimitri Payet skal ha gjort det klart at han ikke vil spille mer for klubben. Det får West Ham-sjefen til å reagere.

West Ham-sjefen Slaven Bilic bekreftet på dagens pressekonferanse at Dimitri Payet ikke ønsker å spille for West Ham lenger. Samtidig bekrefter han at klubben har ingen intensjoner om å selge franskmannen.

– Vi har gjort det klart at vi ikke ønsker å selge våre beste spillere, men Dimitri Payet ønsker ikke å spille for oss lenger. Vi har uansett ikke tenkt å selge ham, sier Bilic.

Payet signerte en langtidskontrakt med The Hammers i februar 2016, en avtale som i utgangspunktet skal holde ham i London til 2021.

– Jeg har snakket med styreformannen og dette handler ikke om penger. Vi ga ham (Payet) en langtidskontrakt fordi vi ønsker at han skal være her, forteller West Ham-sjefen.

Bilic er langt fra fornøyd med franskmannens oppførsel.

– Dette laget og denne klubben har gitt ham alt vi har. Vi har alltid stilt opp for ham. Jeg føler meg sviktet, og jeg er sint.

– Burde la Payet trene med juniorene



TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad mener det var bare et tidsspørsmål før dette skjedde.



– Dette er en storm man bare har ventet på med tanke på West Hams sesong. Payet var en stor stjerne etter fjorårssesongen, og ble enda større etter EM. West Ham var ambisiøse og ville bygge på den gode 2015/16-sesongen, men så har de havnet i en situasjon der den nye stadionen får mye kritikk, de har ikke levert sportslig, de bommet med spillerkjøp, og det har blitt Payet skadelidende av, sier Wikestad.

Kommentatoren understreker at dersom Payet forsvinner er det et enormt tap for West Ham, men sier også at spillere har for stor makt i dag, og at West Ham og Slaven Bilic burde sette hardt mot hardt.

- Bilic har all grunn til å føle seg sint. Dagens fotballspillere tror de kan gjøre akkurat som de vil, så om det var opp til meg ville jeg satt hardt mot hardt og latt ham trene med juniorene fremover, sier han.

– Blir irritert av å snakke om det



Erik Thoresen Dammen, leder for West Hams supporterklubb Scandinavian Hammers sier at han er overrasket over hvor raskt denne situasjonen har utviklet seg.

– Jeg så ikke denne nyheten komme, men det er ikke noen enorm overraskelse om han vil spille på et høyere nivå, ihvertfall ikke sånn denne sesongen har gått. Men jeg trodde ikke at situasjonen kom til å bli så betent, så raskt, sier han.

Supporterlederen tror West Ham-fansen deler Bilics skuffelse.

– Jeg kjenner faktisk at jeg blir irritert bare av å snakke om det. Bilic har grunn til å føle seg både sint og skuffet, og på mange måter tror jeg fansen kommer til å føle det samme, sier han og legger til;

– Det blir interessant å høre Payets side av denne saken.

Franskmannen har foreløpig ikke uttalt seg om situasjonen. Franskmannen har denne sesongen spilt 18 kamper i Premier League, og notert seg for to mål og seks målgivende pasninger.