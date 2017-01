Bilic slaktet egen stjernespiller - gjorde det samme for 20 år siden

West Ham-sjef Slaven Bilic (48) føler seg sviktet av stjernespilleren Dimitri Payet. Det samme gjorde Harry Redknapp for 20 år siden.

– Dette laget og denne klubben har gitt ham alt vi har. Vi har alltid stilt opp for ham. Jeg føler meg sviktet, og jeg er sint. Han kommer ikke til å få hverken spille eller trene med laget før han endrer innstillingen sin.

Det var Slaven Bilics ord etter at det kom frem at Dimitri Payet nekter å spille for West Ham. Nå har det kommet frem at Slaven Bilic gjorde det samme for 20 år siden.

I 1997 var daværende West Ham-sjef Harry Redknapp i en lignende knipe. Da med en 28 år gammel Bilic i rampelyset. Kroaten hadde tilbragt én sesong på Upton Park før han prøvde å tvinge seg bort fra West Ham når Everton meldte sin interesse.

– Han har en fantastisk kontrakt som har gjort ham til den best betalte spilleren i klubbens historie. Nå ønsker han en overgang og føler at Everton er en større klubb, så det er ingenting vi kan gjøre. Vi anser West Ham som en stor klubb, men han deler ikke det synet, sa Redknapp den gangen, som tilføyde at han var bitter og sint på kroaten.

Det er flere likheter mellom den og dagens situasjon, men Bilic nektet aldri å spille for West Ham. Bilic hadde langt større forståelse for ønsket om å spille for en større klubb den gangen.

– Jeg måtte gjøre dette. Alle profesjonelle fotballspillere vet at dersom man får muligheten til å spille for en større klubb må man ta den.

Noen måneder senere fikk Bilic viljen sin, da han signerte for Everton for drøye 40 millioner kroner.

«Griske-Bilic»

Tore Søiland i Viasat har vært West Ham-supporter i mer enn 30 år, og er i likhet med Bilic lite fornøyd med franskmannen.

– Han fikk jo ny kontrakt og fortalte verden om kjærligheten sin for klubben. Helt siden han kom til klubben har jeg vært stor fan av Payet, men nå håper at jeg aldri får se ham i en West Ham-trøye igjen, sier han.



Søiland forteller at han husker hendelsen i mars 1997.

– Det er en lignende situasjon, men i mine øyne er det litt annerledes. Bilic var godt likt, men ikke på samme måte som Payet. Men den store forskjellen her er at Bilic fortsatte å spille, i motsetning til Payet.

Og Søiland er ikke den eneste som husker det.

– Mange var skeptiske til ansettelsen av Bilic som manager. Folk husker da han ville bort fra West Ham, og han ble- og blir til en viss grad fremdeles kalt «griske-Bilic», påpeker han.

Han forteller at folk flest har tilgitt Bilic nå, og sier at selv om Payet er en svært stor stjerne, er den gamle fotballklisjéen svært treffende.

– Ingen spiller er større enn klubben.



Nærmer seg Marseille

Ifølge den troverdige radiokanalen RMC reiste presidenten og sportsdirektøren til Marseille, Jacques-Henri Eyraud og Andoni Zubizarreta, til London på mandag for å forhandle med West Ham om Dimitri Payet.

Radiokanalen hevder at West Ham krever 44 millioner euro for å la franskmannen gå tilbake til gamleklubben. Payet skal selv være enig med Marseille om de personlige betingelsene, ifølge sportsavisen L'Équipe, som mandag ettermiddag skriver at West Ham har åpnet for å forhandle om et Payet-salg.

TV-kanalen SFR Sport hevder at West Ham er villige til å selge Payet for 35 millioner euro, men bare dersom de får beholde spilleren frem til sommeren. SFR melder også at Payets kone har tatt med seg de to barna deres og reist fra London til Marseille.

Så gjenstår det å se om Payet får viljen sin, slik Slaven Bilic fikk for 20 år siden.