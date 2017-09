Avis: Wayne Rooney straffes knallhardt etter fyllekjøring

Wayne Rooney (31) vil trolig motta en bot på 3,2 millioner kroner etter at han ble arrestert for fyllekjøring.

Det melder den engelske avisen The Mirror.

Cheshire-politiet stoppet Wayne Rooney i en svart Volkswagen Beetle etter en kveld ute på byen, noe politiet bekreftet i en pressemelding:

«Mannen ble arrestert like etter klokken 02.00, etter at politiet stoppet en svart Volkswagen Beetle. Wayne Rooney (31) fra Prestbury har blitt siktet for å kjøre i alkoholpåvirket tilstand.»



Wayne Rooneys meritter: Premier League (5)

Champions League (1)

Europa League (1)

FA-cupen (1)

Klubb-VM (1)

Community Shield (5)

Ligacupen (4)

Manchester Uniteds mestscorende (253)

Englands mestscorende (53)



Everton-stjernen må møte i retten 18. september, dagen før «The Toffees» møter hans gamle arbeidsgiver over 13 år, Manchester United, på Old Trafford.



Kan bli kostbart



Rooney skal ha blitt sittende i varetekt i flere timer, før han ble hentet av sin agent Paul Stretford på politistasjonen. Avisen skriver at 31-åringen ble løslatt mot kausjon, etter å ha festet i hele ti timer.



Og det kan bli en skikkelig smekk på pengepungen for Rooney. The Mirror spekulerer i at han kan få en bot på to ukelønner fra Everton, som vil tilsvare 320.000 pund, eller drøye 3,2 millioner kroner.



Det har snart gått et år siden Rooney forrige gang sto i den utenomsportslige stormen. I november i fjor ble han av britiske tabloider beskyldt for å ha vært sterkt beruset under samling med det engelske landslaget, på spillernes frikveld.

Av tilstedeværende gjester på hotellet ble Rooney beskyldt for å ha vært stupfull, noe 31-åringen slo tilbake mot i ettertid.

Evertons «hjemvendte sønn» har hatt en strålende start på sesongen med scoring i debuten og deretter med jubelieumssscoring mot Manchester City. Han har dermed preget avisene på bakgrunn av gode sportslige resultater, men denne gangen ble det avisoppslag rundt den engelske stjerner med negativt fortegn.

Evertons manager, Ronald Koeman, som hentet Rooney tilbake til Goodison Park i sommer, skal ifølge The Mirror være rasende over at Rooney nok en gang havnet i tabloidene for utenomsportslige ting. Koeman, som ville at Rooney skulle være et forbilde både på og utenfor banen, skal mene at rollemodell-inntrykket er fullstendig ødelagt etter denne ukens hendelser.

Han skapte i tillegg avisoverskrifter da han forrige uke annonserte at han gir seg på det engelske landslaget.