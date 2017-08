Wayne Rooney gir seg på landslaget

Englands toppscorer gjennom tidene har bestemt seg for å avslutte landslagskarrieren.

Rooney (31) bekrefter sin avgjørelse i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Det er virkelig en vanskelig avgjørelse, og en jeg har diskutert med familien min, manageren min i Everton og mine nærmeste, sier Rooney.

– Å spille for England har alltid vært spesielt for meg. Hver gang jeg ble tatt ut som spiller eller kaptein, har det vært et stort privilegium. Jeg vil takke alle som har hjulpet meg. Men jeg tror det er på tide å takke for seg nå, sier han.

Rooney forteller at landslagstrener Gareth Southgate ringte ham denne uken for å fortelle at han ønsket å ta ham ut på landslaget igjen, men han valgte å takke nei.

Med 53 mål på 119 kamper er Rooney tidenes toppscorer på det engelske landslaget. Han har også vært kaptein på laget de siste årene.

Det er grunn til å tro at målrekorden ikke vil bli utslettet over natten. De nærmeste spillerne som fortsatt er i aktivitet, er nemlig 36-åringen Peter Crouch (22 mål) og 34-åringen Jermain Defoe (20).

Peter Shilton, med sine 125 landskamper for England fra 1970 til 1990, blir imidlertid stående øverst på den engelske adelskalenderen.

Rooney hadde vært ute i kulden på det engelske landslaget den siste tiden, men hans strålende prestasjoner etter sommerens overgang til barndomsklubben Everton gjorde ham aktuell igjen.

31-åringen har scoret to mål på sesongens to første Premier League-kamper: Først hjemme mot Stoke, så borte mot Manchester City. Mandagens scoring var hans 200. i Premier League-sammenheng.