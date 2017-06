Viking snuser på Kamer Qaka

STAVANGER (VG) Etter at kontrakten hans ble terminert i Kristiansund, skal Kamer Qaka (22) være et interessant objekt for Viking. Hvor konkret interessen er ønsker ikke Stavanger-klubben å si.

Etter det VG erfarer skal 22-åringen være en av flere spillere «siddisene» ønsker å se nærmere på.

Leder for fotball og utvikling i klubben, Bård Wiggen, var mer opptatt av at VG ikke skulle lage sak på interessen da han møtte avisen i stadiongangene etter tapet for Haugesund søndag kveld.

– Det gidder jeg ikke si noe om. Vi snuser på mange spillere, sier Wiggen.

– Deriblant Qaka?

– Jeg kommenterer ikke spillere inn og ut, men du kan jo spekulere selv, sier han og trekker på smilebåndet.

Like før møtte VG assistenttrener Bjarte Lunde Aarsheim. Viking-legenden uttalte at 22-åringen fra Oslo kunne passet bra i en tierrolle for Stavanger-laget. Utover det ville ikke Aarsheim kommentere spilleren, utover at han syns Qaka besitter svært gode ferdigheter som fotballspiller.



Ved en eventuell overgang vil Qaka komme gratis til klubben ettersom kontrakten hans er ble terminert tidligere denne måneden. Det er allerede kjent at Viking sliter tungt med økonomien.

Sjef med erfaring: Bård Wiggen var assistenttreneren til Ståle Solbakken i tyske Köln i 2011 og i FC København i 2008. Tidligere har han også hatt samme rolle under Per Joar Hansen i Rosenborg, og Tor Ole Skullerud i Molde. Nå er trønderen i Viking. Foto: Marius Knutsen , VG

– Vi skal ha spillere som oppfører seg

Qaka har flere ganger skapt overskrifter i norske medier. Både for sine fotballferdigheter, men også utenomsportslige omstendigheter.

– Uten at jeg skal stå her og braute ut, så har han jo en historie med at det har vært mye problemer rundt ham. Om det er ham eller andre som har skylden, skal jeg ikke gå inn på, men det har vært mye frem og tilbake, sa Kjetil Rekdal til VG for en uke siden.

Før han dro hjem for kvelden søndag, sa Wiggen til VG at han syns Qaka er en god fotballspiller, men at han er i tvil om 22-åringens defensive egenskaper. Han vil ikke gi noen videre kommentar på kontroversene rundt Oslo-gutten.

– Jeg kan si på generelt grunnlag at vi helst skal ha spillere som oppfører seg. Nå har jeg ikke anelse om hva som skjedde i Kristiansund, sier han.

Flere spillere skal inn

Som kjent er Viking på spillerjakt i sommerens overgangsvindu. Tommy Høiland er allerede klar, og Wiggen bekrefter at flere skal inn og at de er i kontakt med spillere. Hvor mange, vil han ikke si.

– Det tallet har jeg ikke helt klart selv. Vi er i kontakt med mange, men det er ikke noe poeng i å fôre deg med det, for plutselig er det en spiller som kan komme og så kommer han ikke fordi det er flere klubber som er interessert.

– Men det skal flere spillere inn, det er helt sikkert?

– Vi skal ha flere spillere inn. Men jeg kan jo ikke si noe konkret til deg, for da står det i avisen i morgen og da får jeg fight om spillerne, ler han.

Ifølge NTB skal Viking være på jakt etter to midtstoppere, en sentral midtbanespiller og helst en spiss til.