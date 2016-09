STAVANGER (VG) (Viking - Molde 1-0) Det var hverken pent, spesielt fartsfylt eller særlig underholdende. Men for Viking var 1-0 over Molde kjærkomment.

Det er første gangen siden 2-0 over Bodø/Glimt 29. mai – siste kamp før fotballferien – at de kunne gi publikum hjemme i Stavanger en trepoenger å juble for.

– Viktig av mange aspekter. Det har vært en sommer og høst som ikke har handlet om sportslige saker. Å få stå her og prate om fotball og gå inn i garderoben der guttene er glade, og at publikum kan gå hjem uten å si at «alt er skit» på Jåttå. Det er nydelig, sier trener Kjell Jonevret til VG.

Svensken gliser godt og har kastet dressjakken. Det er tross alt lørdag kveld. Uten at det akkurat var noe fest som cupfinalistene fra 1989 bød opp til.

En relativt medioker 1. omgang på Viking stadion inneholdt forsøksvis Molde-angrepsspill uten sluttprodukt, Babacar Sarr som sveipet opp baller og én avslutning totalt fra hjemmelaget.

Den var til gjengjeld knallgod: Patrick Pedersen skallet inn Christopher Dawsons hardcrosser etter bare ni minutters spill og sendte Viking i ledelsen via tverrliggeren.

– Nå har vi noe å se frem til når vi kommer til treningsfeltet på mandag. Vi har litt heng på lagene, sier Jonevret, som har fire poeng opp til topp tre-plass.

– Men Molde tar medalje, tror jeg, sier svensken.

Han så kampen fortsette i samme spor i 2. omgang. Molde-spillerne slet lenge med å skape noe konkret – med unntak av da Petter Strand brystet ballen ned til venstrebenssmash for Per Egil Flo.

ENDELIG HJEMMEJUBEL: Patrick Pedersen feirer seiersmålet mot Molde - som kom allerede etter ni minutter - sammen med Claes Kronberg, André Danielsen og Tor Skimmeland Aasheim. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Men sogningens harde avslutning suste over. Deretter gikk det lenge til neste Molde-mulighet, og Viking truet på kontringer. Innbytter Sale burde blant annet ha scoret sitt første Tippeliga-mål.

Molde-innhopper Thomas Amang prøvde forgjeves fra alle mulige vinkler, men Iven Austbø sto nær feilfritt i Viking-målet. Keeperen nektet også Björn Bergman Sigurdarson å score på overtid. Slik ebbet det ut med 1-0.

– Jeg var god og heldig på den, sier Austbø TV 2 om sjansen på slutten.

Rosenborg neste

Austbø sørget altså for null baklengs – og null poeng for Ole Gunnar Solskjærs menn, som før matchen ikke hadde tapt siden 0-3 for Vålerenga 1. august.

– Vi gir bort altfor mye kontringer. Vi spiller oss ok frem til siste tredjedelen, men der venter de på oss og så setter dem kontra. Vi hadde ikke rytme og tempo nok til å bryte ned et godt Viking-lag, oppsummerer Molde-trener Ole Gunnar Solskjær overfor VG.

Og neste match er Rosenborg, som faktisk kan sikre seriegullet på Aker stadion – om trønderne tar en oppskriftsmessig seier mot Start søndag.

– Vi er ikke kurert ennå. Den Rosenborg-kampen (neste runde) blir enda viktigere nå siden vi mistet poeng her, melder Solskjær.

– Vi er gode nok til å slå dem på lørdag, mener Björn Bergmann Sigurdarson.

