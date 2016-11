Selv om han har to år igjen av kontrakten er Kjell Jonevret (54) ferdig som Viking-trener.

Det var lokalavisen Stavanger Aftenblad som meldte om nyheten først mandag morgen. Avisen skriver at klubben og svensken ble ferdige med evalueringen av årets sesong i forrige uke, i etterkant ble de enige om å skille lag. Like etterpå sendte Viking ut en pressemelding:

– Jeg er glad i byen, klubben og supporterne, og hjertet mitt har blitt mørkeblått. Jeg har hatt noen spennende år i Viking, og ønsker klubben lykke til videre, sier Kjell Jonevret i pressemeldingen

Les også: Jonevret skjelte ut dommeren

– Vi har kommet til et veiskille

– Kjell Jonevret har uten tvil betydd mye for de mørkeblå gjennom til sammen åtte år i klubben og vi takker ham for innsatsen. Vi er fornøyde med jobben han har gjort gjennom de fire siste årene, men vi har kommet til et veiskille nå der det ble naturlig å skille lag, sier Vikings daglige leder Eirik W. Henningsen i pressemeldingen.

Nå skal klubben stake ut en ny, lokal kurs:

– Vårt mål er at 50 prosent av spillerne på A-laget skal komme fra egne rekker innen 2019. Den beslutningen er tatt både grunnet den økonomiske situasjonen klubben befinner seg i, men også fordi vi helt grunnleggende tror at utvikling av egne spillere øker engasjementet rundt Viking som den store og samlende klubben i distriktet, sier styreleder Kristin Kragseth.

Jonevret kom til Viking sommeren 2012 og erstattet Åge Hareide. Han har ført Viking til tre 5. plasser, en 10. plass og årets 8. plass i Tippeligaen. Den kanskje største skuffelsen kom da Viking i fjor tapte NM-semfinalen mot Sarpsborg på hjemmebane.

Les også: Jonevret måtte kutte 25 prosent av lønnen

Viking har også hatt enorme økonomiske utfordringer de fire og et halvt årene svensken har vært i klubben. Jonevret hadde egentlig kontakt med Viking ut 2018-sesongen, Aftenbladet skriver at Jonevret nå kan forvente å få rundt en million kroner i kompensasjon fra klubben.

I september snakket Jonevret med VG om klubbens vanskelige situasjon og at det var et enormt behov for å få inn frisk kapital.

– Stunder der man er frustrert

– Vi må selge minst én spiller. Vi skal selge for 10-20 millioner hvert overgangsvindu fremover. Sånn sett er det viktig med sånne kamper så vi har noen gode spillere å selge, sa svensken da.

– Hvordan er det å jobbe som trener når det er slik?

– Det er stunder der man er frustrert. Men så er det å komme inn i garderoben med unge spillere som vil utvikle seg hele tiden. Man glemmer problemene når vi er sammen. Det er mer når du ligger hjemme på kveldene og funderer litt. Jeg vil jo vinne ting, kommenterte Viking-høvdingen, som selv kuttet lønnen med 25 prosent da han ny-signerte kontrakt i fjor.

Les også: Mener dommerne har vært med på å sende Glimt ned

Jonevret har ledet Viking i 139 seriekamper. Statistikken viser 59 seire, 36 uavgjorte og 42 tap. Viking har i snitt tatt 1,53 poeng pr. kamp med svensken ved roret.

Jonevret vant i sin tid cupen med Viking som spiller i 1989, som trener har han ikke vunnet mesterskap med Viking og Molde her i Norge. Men hadde i 2004 og 2005 stor suksess i Sverige da han trente Djurgården til både SM-gull og to cuptriumfer.