Jonevret: – Skal selge for 10-20 millioner

STAVANGER (VG) (Viking – Molde 1-0) Kjell Jonevret tvang gamleklubben til å bukke under for restene av årets Viking-lag, som fortsatt har heng på topplassering. Men han tviler på klubben vil nærme seg noe særlig.

Stavanger-klubben er som et speilbilde av byen: Det er økonomisk nedgangstid – og får trener Kjell Jonevret til å dra frem galgenhumoren. Også etter klubbens første hjemmeseier siden 29. mai – da Molde ble nedkjempet med 1-0 i et tamt oppgjør på Viking stadion i går kveld.

– Det har vært en sommer og høst som ikke har handlet om sportslige saker. Å få stå her og prate om fotball og gå inn i garderoben der guttene er glade, og at publikum kan gå hjem uten å si at «alt er skit» på Jåttå. Det er nydelig, sier Jonevret – som riktignok må prate litt økonomi, likevel – når VG spør om de kan nærme seg noe mer enn å jage bak medaljeplass neste sesong.

Må selge



– Vi må selge minst én spiller. Vi skal selge for 10-20 millioner hvert overgangsvindu fremover. Sånn sett er det viktig med sånne kamper så vi har noen gode spillere å selge, smiler svensken.

– Hvordan er det å jobbe som trener når det er slik?

– Det er stunder der man er frustrert. Men så er det å komme inn i garderoben med unge spillere som vil utvikle seg hele tiden. Man glemmer problemene når vi er sammen. Det er mer når du ligger hjemme på kveldene og funderer litt. Jeg vil jo vinne ting, kommenterer Viking-høvdingen, som selv kuttet lønnen med 25 prosent da han ny-signerte kontrakt i fjor. Trolig var det snakk om en halv million mindre.

Men slik er realitetene i Viking. Lørdag ga de bort billetter i håp om å flere innenfor stadionportene. I motsetning til slik det ellers er – at noen stadig må ut. Speider Gary Goodchild fikk ikke fortsette i jobben nylig.

– Så vi vet ikke hvem som skal ut og titte etter nye spillere. Vi har vært flinke til å finne billigere spillere, melder Jonevret – og med en blanding av fleip og hjertesukk setter han disse ordene på situasjonen i den stolte Stavanger-klubben:

– I dette overgangsvinduet måtte vi se etter spillere som kostet null i overgangssum og som ikke skulle ha lønn. Da blir tilbudet dårlig, sier Kjell Jonevret.

Vant begge mot Molde



Med 1-0 i både borte- og hjemmekampen sikret svensken en «seriedobbel» mot gamleklubben han trente fra 2007 til 2010. Men han tror sjansen for Molde-medalje i årets Tippeliga likevel er stor.

– De tar medalje, tror jeg. De har savnet noen av ingrediensene de har fått inn nå. I vår hadde de hadde masse ballskikkelige spillere, men små. Nå har de fått inn litt «voksne» menn. Dette laget er jo stort og sterkt, sier Jonevret.

Fra benken fikk han se en medioker match, der hjemmelaget scoret på sin eneste avslutning før pause. Patrick Pedersen skallet inn Christopher Dawsons hardcrosser etter bare ni minutters spill og sendte Viking i ledelsen via tverrliggeren.

Molde greide aldri å svare, selv om sjansestatistikken stoppet på 4-4. Viking greide aldri å kontre inn 2-0, tross gode muligheter for innbytter Usman Sale. Bakerst fremsto Iven Austbø som en matchvinner da Tomas Amang og Björn Bergmann Sigurdarson fikk sjansene i sluttminuttene.

