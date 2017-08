Comeback-Høiland reddet Viking

(Viking-Lillestrøm 2-2) Tommy Høiland (28) sikret uavgjort for Viking mot Lillestrøm som rotet bort 2-0-ledelsen sin.

– Vi spilte fotball. Det gjorde ikke dem. Vi fortjente derfor tre poeng, mener Ian Burchnall, Viking-trener, til Eurosport.

Lillestrøm var best før pause, mens Viking kjørte andre omgang. Redningsmannen for Viking ble Tommy Høiland i hans første kamp etter overgangen fra Strømsgodset.

– Det er fantastisk å være tilbake her. Publikum er fantastiske og løfter laget i andre omgang. De skal ha sin del av æren, forteller Høiland til Eurosport.

28-åringen spilte også for de mørkeblå mellom 2008-2011. Nå er Viking forbi Tromsø på målforskjell, begge har 14 poeng. Opp til Kristiansund på kvalikplass er det fire poeng.

– Hver kamp er utrolig viktig for oss. Vi får ta med oss det som var positivt, sier Høiland.

Lillestrøm er på 11.plass med 23 poeng.

– Vi er aldri fornøyd med uavgjort når vi leder 2-0. Dette var kjedelig. Det er vanskelig å si hvorfor det skjer. Vi er et og to steg bak hele veien i andre omgang. Da er Viking bedre enn oss, sier Mats Haakenstad, LSK-back, til Eurosport.

Straffescoring



Etter et rolig åpningskvarter prøvde Ifeanyi Matthew seg med en spektakulær volley fra omtrent 16 meter i det 17. minutt. LSK-midtbanespillerens forsøk gikk en liten meter side for mål.

Like etterpå ble det nettsus for Lillestrøm. Fredrik Krogstad satte ballen via hansken til Iven Austbø og i mål fra straffemerket. Erling Knudtzon var først på en ball i bakrommet og ble felt av Rasmus Martinsen.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen synes dommer Tommy Skjerve kunne løst situasjonen på en annen måte.

– Straffen i Stavanger er grisebillig. Ikke mye marginer som går med Viking i 2017..., skriver Mathisen på Twitter.

Doblet ledelsen



Like før pause økte Lillestrøm ved Mats Haakenstad. Backen prøvde et skudd fra returrommet etter en corner. Det gikk via Martinsen og skiftet retning. Dermed var Austbø utspilt, og 2-0 trillet inn for gjestene.

– Vi blir straffa for det vi har øvd på hele uka, så det er skuffende. Men det viser moral å komme tilbake. Det må vi ta med oss videre. Vi fikk mer tempo i ball etter pause, sier Høiland.

MÅL: Lillestrøms Erling Knudtzon, Simen Kind Mikalelsen og Mats Haakenstad jubler sammen med laget etter 2-0 målet under eliteseriekampen mot Viking og Lillestrøm på Viking stadion. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Samuel Adegbenro hadde flere skuddforsøk før pause, men LSK-målvakt Arnold Origi ble ikke satt på noen voldsomme tester.

Fem minutter ut i den andre omgangen kom Adegbenro til en stor mulighet etter fint veggspill med Tommy Høiland. Også denne gang var avslutningen fra Vikings ettertraktede spiller for puslete.

– Jeg kan ikke gjenta det jeg sa i pausen. Jeg følte ikke Lillestrøm var gode, det var bare dårlig forsvarsspill og konsentrasjon fra oss. Andre omgang var bra og vi skapte mye. Vi burde vunnet, sier Burchnall.

Viking slo hardt tilbake



Helt i starten av andre omgang fikk Knudtzon en fin mulighet til å score sitt åttende mål for sesongen med hodet, men headingen fikk ikke hurtigtoget noe dreis på.

Etter timen spilt kom reduseringen for Viking og Adegbenro. Nigerianeren avsluttet via Haakenstad og i mål etter fint forarbeid av Claes Kronberg. Etter 68 minutter kom 2-2 ved Tommy Høiland, hans første kamp ettter comebacket til Viking. Spissen stusset inn ett slags skudd fra Andre Danielsen.

En annen som debuterte for ny klubb var Lillestrøm Marco Tagbajumi. Han burde gitt Lillestrøm rett etterpå da han kom alene med Austbø, men målvakten reddet siddisene.

Tagbajumi fikk en ny stor mulighet ti minutter før full tid, men den tidligere Godset-spissen klarte ikke å styre inn ballen i mål fra få meter etter hjørnespark.

– Marco skal score når han får sånne sjanser. Hadde han fått de igjen, ville han scoret, sier Arne Erlandsen, trener for Lillestrøm, til Eurosport.