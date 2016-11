Aarsheim tilbake i Viking: – Vi må tørre mer

Tidligere Viking-kaptein Bjarte Lunde Aarsheim (41) utgjør halvparten av klubbens nye trenerduo sammen med Ian Burchnall (33). Nå håper han på å få sulteforede supportere tilbake på Viking stadion.

Bjarte Lunde Aarsheim * Født 14. januar 1975 * Debtuterte for Viking i 1993, og spilte 425 kamper frem til sommeren 2005 da han gikk til Start. * Spilte også i Randaberg før han la opp i 2007. * Har trent Randaberg, Hundvåg, Sandnes Ulf (assistent) og Brodd.

Briten Buchnall Buchnall ble for få dager siden presentert som ny Viking-trener etter å ha vært assistenten til nylig avgåtte Kjell Jonevret i to sesonger. Nå er også Aarsheim ansatt.

– Viking er en av flere klubber i Eliteserien som har det tøft økonomisk, men det handler om å få tilbake entusiasmen og interessen rundt laget, sier Aarsheim til VG.

– Hvordan skal dere klare det?

– Det handler mye om å være offensiv, vi må tørre mer og være uredde. Problemet er at man fort kan komme i skvisen der man skal levere resultater og overleve som trener også. Det er veldig lett å si hva vi skal gjøre, men det er verre å sette det ut i praksis med det ytre presset, sier 41-åringen.

HØYDEPUNKTET: Bjarte Lunde Aarsheim løfter kongepokalen foran Kong Harald på Ullevaal stadion i 2001. Siden da har ikke Viking vunnet en eneste tittel. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Han vet godt hva han snakker om etter å ha spilt over 400 kamper for Viking. Presset og forventningene har «alltid» vært stor, men resultatmessig har det ikke vært mye storhet. Det hittil siste av åtte seriegull kom i 1991 – da var Lunde Aarsheim en lovende unggutt i klubben. Selv opplevde han bare å vinne cupfinalen i 2001 da dem skadeutsatte midtbanedirigenten ble byttet inn fem minutter før slutt.

– Da jeg spilte der fikk vi en haug med tredjeplasser, men aldri sølv eller gull. Ettersom hungeren og forventningene er og var så store, så burde vi jo klart det bedre. Nå tror jeg det handler mye om å finne en ro og en stabilitet i klubben, og så må det dyrkes frem lokale spillere. Det tar jo tid, men vi har allerede en del lokale gutter i stallen, sier Aarsheim som ble hentet inn som spillerutvikler på 20 prosent stilling i januar.

– Voldsomt temperament



Han var faktisk nærmere gullet i Start der han spilte på tampen av karrieren, men det glapp i siste serierunde. Fotballekspert Jesper Mathisen spilte sammen med Lunde Aarsheim i Start, og har tro på Vikings nye trenerduo.

– Jeg kjenner ikke Bjarte som trener, men som spiller ga han alltid 100 prosent. Han er en vinner som er proff og flink med mennesker. Jeg tror det kan bli veldig bra med han og Burchnall, sier Mathisen til VG.

– Det eneste jeg har på han er at han har et voldsomt temperament. Jeg husker fortsatt en fight på trening med Start i Marbella der han var den som startet det hele. Det blir spennende å se om vi får se det temperamentet på benken også, humrer Mathisen.

– Viking har en enorm jobb foran seg de neste årene. Bjarte redder ikke dette alene, men han er viktig brikke i det store puslespillet Viking nå skal legge, legger Mathisen til.

Aarheim mener det er for tidlig å si så mye om ambisjoner og spillestil.

– Ian og jeg kjenner ikke hverandre så godt, men vi har startet å planlegge. Jeg kan i alle fall love at det skal være et lag som er godt trent og som løper fryktelig mye, lover mannen med tre landskamper for Norge og legger til.

– Det er dette som er klubben min, og det er veldig stort for meg å få denne sjansen. Det vil bety enormt mye for meg å lykkes her.