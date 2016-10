Aalesund fortsetter kanonformen – Jonevret skjelte ut dommeren

(Viking - Aalesund 2-3) Viking-trener Kjell Jonevret hadde én melding til dommer Kai Erik Steen etter å ha tapt for Aalesund: – Lykke til i Obos neste år!

Aalesund, Tippeligaens absolutte formlag som nå har seks seirer på de seks siste kampene, dundrer videre i Tippeligaen etter en imponerende høstsesong. Med 3-2-seieren i Stavanger kan de ikke lenger rykke direkte ned – og kun tynn teori kan plassere sunnmøringene på den utsatte kvalifiseringsplassen.

Men det meste handlet om dommer Kai Erik Steen etter kampen – iallfall for Vikingene.

– Om han dømmer Tippeligaen, må han f... meg kunne reglene. Han sa at han gjorde feil. Han har sikkert rett. Det så ut som en billig straffe også, men det er sikkert rett, sier Viking-trener Kjell Jonevret til TV 2.

Han brølte «Fy f..., så dårlig du er» til Steen under matchen og fortsatte med F-ordene umiddelbart etter kampslutt:

– Jeg kan ikke reglene, men jeg håper han kan det. Han sier «jeg tok feil», men det skal f... ikke han gjøre, sier Viking-treneren – og avslutter knivskarpt i retning Gneist-dommeren ved å ønske ham lykke til med å dømme i Obos-ligaen neste år.

Kald Mos



Etter 57 minutter kom situasjonen som definerte matchen – og som Jonevret sikter til:

0 Viking 0 Aalesund

Bjørn Helge Riise hadde en av mange gode involveringer og stakk gjennom Mustafa Abdellaoue på en «lillebror-kombinasjon». Aalesund-toppscoreren løp raskere enn Viking-forsvarer Karol Mets, men estlenderen hang seg bokstavelig talt på og holdt igjen AaFK-toppscoreren inne i feltet.

Dommer Kai Erik Steen blåste straffe, som virket korrekt, men ga «bare» gult kort. Så ombestemte han seg – og plutselig var Mets utvist. Viking-benken kokte. Mos var kald. Han satte straffen i mål, sitt andre for dagen, og Aalesund fortsatte med å score enda ett før Mathias Bringaker reduserte til 2-3, som ble sluttresultatet.

Men Viking var mest opptatt av dommeren etter årets femte hjemmetap i serien:

– Lettere forvirret. Straffesparket er fair enough. Vi tror det er gult kort, men så blir det plutselig rødt, svarer en spørrende Viking-kaptein André Danielsen overfor TV 2.

Om dommer Steen må til Obos, slik Jonevret foreslår, tyder alt på at det derimot blir toppseriefotball for 11. året på rad på Color Line Stadion i Ålesund neste sesong.

Artikkelen fortsetter under bildet!

YPPERLIE: Aalesund-toppscorer Mustafa Abdellaoue gratuleres av keeperkompis Andreas Lie etter 3-2-seieren i Stavanger fredag. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Men det startet best for Viking i den 28. serierundens fredagskamp. Hjemmelaget – som har løftet seg på Viking stadion siden 1-0-seieren mot Molde for en drøy måned siden – spilte best, ville mest og skapte mye på sin venstreside, der Samuel Adegbenro fremsto offensiv, frisk og spillesugen.

En slags dobbeltfeil av AaFK forærte de mørkeblå ledelsen. Mustafa Abdellaoue ga bort ballen da han forsøkte å sette i gang en kontring. Zymer Bytyqi takket ja, ladet skuddfoten – og ga en ekkel prøvelse for Andreas Lie i Aalesund-målet.

Lie valgte å bokse, men det ble perfekt opplegg for Patrick Pedersens volleysmash. Dansken klemte flott inn 1-0-ledelse til Viking.

Scoret sitt tiende



To av de samme var involvert ved utligningen. Aalesund tilrev seg initiativet etter at de kom under, Bjørn Helge Riise tok tak på midtbanen og etter 35 minutter skrudde dynamoen inn et frispark mot bakre stolpe.

FIKK «NEDRYKKSTYN»: Dommer Kai Erik Steen ble kraftig kritisert av Kjell Jonevret etter kampen. Her fra en match i fjor. Foto: Jan Kåre Ness , NTB scanpix

Der dukket Abdellaoue opp og prøvde å vri kula i nettet med en yttersideavslutning. Den reddet Iven Austbø, men også han måtte gi retur, og den gikk på panna til Pedersen.

En spiss i egen 16-meter med ansiktet mot eget mål er ikke alltid gode nyheter, og var det heller ikke for Viking denne gangen. Pedersen headet ballen ned og tilbake til Abdellaoue, og «Mos», lillebroren til Vålerenga-spiss «Moa» skjøv utligningen over streken.

Så kom 2-1-målet på straffe. Det er Abdellaoues tiende for sesongen, hans beste scoringstall siden han ble toppscorer for Tromsø med 17 mål i 2011-sesongen. Dette er også andre gang han kommer opp i tosifret.

Dagens to vakreste fulltreffere var riktignok de to siste: Først skrudde danske Mikkel Kirkeskov inn 3-1 på et frispark slått over muren.

Viking-hiten Mathias Bringaker (19) reduserte for Viking på lekkert og brutalt vis i sluttminuttene, men seieren ble med til Sunnmøre.

– Vi tar ledelsen og har det helt perfekt mot Aalesund. Så gir vi bort to mål, fortviler Kjell Jonevret overfor TV 2.