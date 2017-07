VGs pokaljakt: «Mistenkte» tidligere kulturminister

VG har i hele dag vært på jakt etter det forsvunne VM-trofeet fra 1995. Uten hell.

I 1995 vant Norge VM etter å ha slått Tyskland 2-0 i finalen på Råsunda stadion i Stockholm. Hege Riise og Marianne Pettersen scoret målene.

Bakgrunn: Det forsvunne VM-trofeet

En gang mellom 1995-2000 forsvant pokalen. Og siden den gang har pokalen vært mystisk forsvunnet.

– Jeg synes ikke det er riktig at pokalen er borte. Vi har vunnet VM én gang, og gjør det kanskje aldri igjen. Det er for jævlig, sier tidligere landslagssjef Even Pellerud.

I dag har VG, anført av studiovert Lillian Holden og reporter Per Opsahl, vært på leting etter det forsvunne VM-trofeet.

Tidlig på dagen var VGs team på plass på Ekeberg, der de hadde satt opp et telt hvor folk kunne levere VM-pokalen, helt anonymt:

Pellerud var landslagstrener da fotballjentene vant VM i 1995. Han mistenkte at det kan være tidligere kulturminister Åse Kleveland som har stukket av med pokalen:

– Tanken har slått meg, men jeg har en veldig liten peishylle.

Det sa Åse Kleveland om anklagene fra Pellerud. Kleveland valgte likegodt å sende mistanken tilbake på Pellerud:Kan være kastet, mener privatetterforsker

VG har også pratet med privatetterforsker Finn Abrahamsen, som mener at publikum er en viktig hjelper i søket etter pokalen.

– Dette er ikke mulig å omsette, eller noe man kan sette opp i en stue, da det vil skape oppmerksomhet, sier Abrahamsen.

– Man skal ikke se bort fra om det har blitt kastet. Det kan skje på en uaktsom måte.

I 12.30-draget hadde VGs team fått flere tips om at pokalen kunne være i Lørenskog. De satte seg i bilen og ankom Lørenskog, hvor de pratet med driftslederen ved Rolvsrud stadion. De bekreftet at de har et pokalskap med en lignende pokal, men ikke VM-pokalen fra 1995:

Scheie: – Tragedie

Kommentatorlegenden Arne Scheie mener det er en tragedie at pokalen er borte.

– Jeg må si dette nesten er en tragedie. At den pokalen blir borte, det holder ikke. Det minnesmerket skulle hatt en sentral plass på Ullevaal stadion, sier Scheie.

I 15.30-draget tok VGs team turen tilbake til teltet og avsluttet jakten. Dessverre lå det ingen pokal i teltet.

Dermed er det fortsatt et mysterium hvor Norges VM-gull fra 1995 befinner seg.

