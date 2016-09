Zahid reddet VIF-poeng etter klasseangrep

(Haugesund - Vålerenga 1-1) Her strekker Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit seg forgjeves etter skuddet fra Ghayas Zahid, som sørget for å forlenge Vålerengas imponerende rekke av kamper uten tap.

Vålerenga står nå uten tap på ni kamper - ikke siden i starten av juli har Kjetil Rekdals menn ruslet av gresset uten poeng. Haugesund er ikke stort dårligere - etter kveldens uavgjortresultat kan de notere seg for å ha gått ubeseiret gjennom de siste seks kampene.

Et Haugesund-lag på medaljejakt kunne skaffet seg en liten luke ned til Brann på fjerdeplassen dersom de senket Vålerenga på eget gress i kveld. Lenge så det ut til å gå slik også, etter at Alexander Stølås hadde sendt vertene i føringen etter en halvtimes spill.

Men Ghayas Zahid hadde ingen planer om å reise tomhendt hjem fra Haugesund denne fredagskvelden. Et kvarter før kampslutt banket han kontant inn utligningen, og sørget for poengdeling.

– Det må vi være fornøyde med. Vi klarer ikke i andreomgangen å spille med stort nok tempo, Haugesund er komfortable og kan ligge og kontre på oss. De har store sjanser som de ikke scorer på. Så kommer scoringen etterhvert etter et fantastisk angrep. Det må vi være fornøyde med på en dag hvor vi viser mange nivåer, sier VIF-trener Kjetil Rekdal til TV 2.

– Den marginen vi hadde i mot oss i vår, den ser ut til å tippe vår vei nå, slår treneren fast.

Haugesund-trener Andrea Loberto var ikke like fornøyd.

– Slik kampen utviklet seg så er jeg ikke det, nei. Vi ønsker å vinne alt hjemme. Vi må lære oss å score når vi har gode perioder, og bruke de sjansene vi får, sier han.

VG LIVE: Slik var kampen

Luftig feiring



At både Haugesund og Vålerenga er i dytten om dagen, gjenspeilet seg i en jevn førsteomgang. Kampen bølget fram og tilbake, men nettkjenning ble det ikke før etter 32 minutters spill.

Vålerenga fikk en corner, som Haugesund omsatte i kontring med høyt tempo. En av omgangens beste, Vegard Skjerve, holdt på ballen lenge nok til at Alexander Stølås kom i posisjon, Stølås fikk ballen og viste seg som en kald avslutter alene med Sandberg.

VIF-keeperen måtte se ballen gå mellom beina sine, til 1-0 for Haugesund. Nettkjenningen feiret Stølås med et luftig svev - en salto med like god presisjon som målet han nettopp hadde scoret.

– Kjempedeilig! Vi jobber og sliter og følger kampplanen vår til punkt og prikke. Da er det deilig å sette den ballen i mål, sier Stølås til TV 2.

Leste du denne tidligere i dag? LSK-heltene skjelver: – Det er tragisk

Utligningen



Vålerenga kom godt i gang i andre omgang, og festet et grep om kampen. Men det var ikke uten grunn at Kjetil Rekdal omtalte møtet med Haugesund som «en av årets tøffeste bortekamper» - til tross for at Vålerenga presset vertene dypere i banen, fortsatte de å kjempe seg høyere opp, og skapte sjanser.

Sandberg sto i veien for en god hælflikk fra innbytter Ibrahim Shuaibu, mens Tronstad like etter fyrte fra distanse.

Sett denne? Assistkongen Storflor ferdig i Godset

Deretter måtte Vålerenga-keeperen vise hva han var god for - Shuaibu vartet opp med et meget lurt skudd, som tvang fram en reaksjonsredning nede ved stolperoten fra målvakten.

Vålerenga fortsatte å holde på ball, men slet med å komme til de store sjansene - helt til stadionuret viste 75 minutter.

Vålerenga gjorde kort prosess med Haugesund-forsvaret da Rasmus Lindkvist dro seg ned mot dødlinjen og slo et lærebokeksempel av en 45 graders pasning ut til Zahid. Fra straffemerke-avstand banket han inn sitt sjuende mål for sesongen.

Vålerenga hadde fått den utligningen de hadde jaktet, og det så de ut til å være fornøyde med. Kampen ebbet til slutt ut i poengdeling.

– Det går treigt med enkelte i dag, og vi vet at mål preger kamper. Hadde vi unngått det baklengsmålet, hadde psykologien i kampen kanskje blitt annereldes, sier Kjetil Rekdal.