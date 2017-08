Zahid møter Ronaldo i Champions Legaue: – Vi har ikke mye å tape

Ghayas Zahid (22) har signert en fireårskontrakt med den kypriotiske fotballklubben Apoel FC. Han gleder seg til seks tøffe kamper i Champions League.

Dermed går drømmen om å få prøve seg i Champions Legue i oppfyllelse for Vålerengas midtbanespiller, skriver Oslo-klubben på sine hjemmesider.

– Det blir en spennende og kul utfordring. Det blir seks opplevelsesrike kamper, sier Zahid til VG.

Torsdag ettermiddag ble det kjent at han skal reiser til Kypros for å spille fotball. VG snakket med den nybakte utenlandsproffen like etter klokken 15.

– Jeg er usikker på når jeg flytter. I morgen eller kanskje i overmorgen. Jeg får pakke i kveld, sier Zahid.

Kult å møte Ronaldo



Det kypriotiske hovedstadslaget møter Real Madrid, Tottenham og Borussia Dortmund i gruppe H i Champions League. Dermed skulle utfordringene stå i kø for 22-åringen fra Mortensrud i Oslo.

– Det er en tøff gruppe. Vi har ikke mye å tape, sier Zahid.

– Hva tenker du om å møte Cristiano Ronaldo i Champions League?

– Det blir kult. Det blir seks oplevelsesrike kamper, svarer Zahid.

– Hva tenker du om at det ble Kypros og Apoel?

– Jeg syns det er litt kult. For mange er det et feriested. Men jeg tror det blir en bra opplevelse. Jeg ser på Apoel som en stor klubb, det er den største på Kypros, svarer Zahid.

John Arne Riise har spilt for samme klubb. I september 2014 signerte han en toårskontrakt med Apoel, men han annonserte i mai året etter at han var klar for nye eventyr. Han ble dobbeltmester med klubben.

Nå venter hotellivet for 22-åringen. Kona kommer etter.

Deila: – Tiden er inne



Zahid debuterte for VIF i august 2011. Han har spilt 128 kamper og scoret 38 mål for klubben. I august i fjor takket en nygift Zahid kona for suksessen.

– Ghayas har hatt en drøm om å spille i utlandet, og vi ønsker selvsagt ikke å stå i veien for dette. Han har vært en svært viktig spiller for oss i mange år, men nå er tiden inne for at gutten skal få ta steget ut, og vi ønsker han alt godt i Apoel, sier Ronny Deila i følge pressemeldingen.

Husker du? Zahid skuffet etter at overgangen til Manchester City kollapset like før overgangsvinduet stengte i februar.

22-åringen syns det er kjipt å forlate VIF.



– Jeg har vært her siden jeg var 14 år. Jeg har alltid trivdes her. De har tatt godt vare på meg, sier Zahid til VG.